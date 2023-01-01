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Meteoroloji gün verdi... Sağanak yağmur ve kar geliyor! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, ocak ayı ile birlikte yağışlı havalar geri dönüyor. Çarşamba gününden itibaren, sağanak yağmur ve kar yağışının çok sayıda ilde etkisini göstermesi bekleniyor. Meteoroloji günü duyurdu ve hava durumu haritasına yansıdı. İşte il il güncel hava durumu raporu...

Ekleme: 1.01.2023 - 09:22 Güncelleme: 1.01.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji gün verdi... Sağanak yağmur ve kar geliyor! İstanbullular dikkat!
Sağanak yağmur ve kar yağışı geri geliyor. Meteoroloji gün verdi. Bugün ve önümüzdeki günlere ilişkin de hava durumu tahminleri yapıldı. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Açıklamalar peş peşe geldi. İşte güncel hava durumu tahminleri...

MGM, beklenen hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ocak yurt genelinde hava durumunun güneşli ve bulutlu olacağı, tehlike bulunmadığını içeren günlük hava durumunu açıkladı. 81 ilde bugün hava güneşli ve bulutlu olacak.

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güneybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney, Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ GÜN VERDİ

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre, çarşamba ve peşembe günü Marmara, Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağmur; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Az bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C

Az bulutlu

KONYA °C, 8°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 9°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 6°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 7°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık
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