Meteoroloji gün verdi... Sağanak yağmur ve kar geliyor! İstanbullular dikkat!

Sağanak yağmur ve kar yağışı geri geliyor. Meteoroloji gün verdi. Bugün ve önümüzdeki günlere ilişkin de hava durumu tahminleri yapıldı. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Açıklamalar peş peşe geldi. İşte güncel hava durumu tahminleri...MGM, beklenen hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ocak yurt genelinde hava durumunun güneşli ve bulutlu olacağı, tehlike bulunmadığını içeren günlük hava durumunu açıkladı. 81 ilde bugün hava güneşli ve bulutlu olacak.Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güneybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığı, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgar, genellikle güney, Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre, çarşamba ve peşembe günü Marmara, Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağmur; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.EDİRNE °C, 10°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 15°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 17°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 15°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ADANA °C, 19°CAz bulutluANTALYA °C, 19°CAz bulutluISPARTA °C, 13°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 20°CAz bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA °C, 9°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 8°CAz bulutluKAYSERİ °C, 8°CAz bulutluKONYA °C, 8°CAz bulutluBATI KARADENİZAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU °C, 10°CAz bulutluKASTAMONU °C, 5°CAz bulutluSİNOP °C, 15°CAz bulutluZONGULDAK °C, 13°CAz bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AMASYA °C, 10°CAz bulutluSAMSUN °C, 15°CAz bulutluTOKAT °C, 9°CAz bulutluTRABZON °C, 13°CAz bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AĞRI °C, 6°CAz bulutluERZURUM °C, 4°CAz bulutluMALATYA °C, 7°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 7°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 13°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 11°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 14°CAz bulutlu ve açık