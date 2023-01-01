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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü ve otoyollara zam açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine herhangi bir zam yapılmadığını açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü ve otoyollara zam açıklaması
Ekleme: 1.01.2023 - 16:34 Güncelleme: 1.01.2023 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü ve otoyollara zam açıklaması
Türkiye, 2023 yılının ilk sabahına uyandı.

Geçtiğimiz yıllarda her yıl başında köprü ve otoyollara gelen zam haberleri bu sene de gündemde.

Vatandaşlar da köprü ve otoyol ücretlerine zam gelip gelmediğini merak ediyor.

Sosyal medyada Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretlerinin zamlandığı ve en ucuz araç geçişinin 410 TL olduğu iddiaları gündem olmuştu.

Karayolları Genel Müdürlüğü açıklama yaptı
Konuyla ilgili araç sahiplerini ilgilendiren açıklama Karayolları Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Yapılan açıklamada 2023 yılında köprü ve otoyollara zam gelmediği açıklandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Zam haberleri tamamen asılsızdır'
'Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır.'
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