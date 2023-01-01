İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Megakent İstanbul, güne sisler içinde uyandı.Yeni yılın ilk gününde kentin büyük bir kesimi sise teslim oldu.Sis, gemi trafiğini olumsuz yönde etkiledi.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden bilgilendirme yapıldı.Saat 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşanıyor.