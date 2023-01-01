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Diyarbakır anneleri, 2023'ün ilk gününde evlatları için nöbet tuttu

Çocuklarının geri gelmesini isteyen aileler, "Evlatlarımıza kavuşmadan buradan gitmeyeceğiz" dedi.

Ekleme: 1.01.2023 - 14:52 Güncelleme: 1.01.2023 - 14:56 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır anneleri, 2023'ün ilk gününde evlatları için nöbet tuttu
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi yeni yılda da devam ediyor.

Anneler, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşabilmek için HDP il binası önünde oturma eylemi yapıyor.

Çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anneler, eylemlerine 3 Eylül 2019'da başladı. Eylem, 1217'nci gününde devam etti.

Oğlu için Şemdinli'den geldi
8 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek, oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, büyük oğlu, 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütü PKK mensuplarınca köyden kaçırılarak katledildiğini belirtti.

'Hep birlikte evlatlarımıza kavuşacağız'
İki evladının da acısını yaşadığını dile getiren Çiftçi, 'Yeni bir yıla, 2023'e girdik. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle bütün anneler ve babalar evlatlarına kavuşacak.

Hep birlikte evlatlarımıza kavuşacağız. Evlatlarımızı alıp gideceğiz. Evlatlarımıza kavuşmadan buradan gitmeyeceğiz.' dedi.

'Çocuklarımız gelene kadar burada kalacağız'
Çiftçi, oğlu Rojhat'a güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu. 8 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Nupeldan için eylemini sürdüren baba Ali Şahin de kızına kavuşmak istediğini belirtti.

AA'nın haberine göre, kızının güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini dile getiren Şahin, '2023 yılına girdik. Çocuklarımız gelene kadar burada kalacağız. İnşallah teslim olurlar ve bütün çocuklar gelir.' ifadelerini kullandı.
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