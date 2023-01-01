Aydın'daki zeytin hırsızları kamera kaydıyla bulundu

Aydın'ın İncirliova bölgesinde zeytin hırsızlığı yaşandı.Erbeyli Mahallesi’nde yaşayan M.Y. isimli şahsa ait bahçeden zeytin çalınması olayı ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.Ekipler tarafından olay yerinde ve çevresinde bulunan 14 kamera incelemesi sonucu hırsızlık olayını araçla Ç.Ö. ve Ö.A. isimli şüpheli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi.Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen zeytinler sahibine teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.