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Beyaz Gazete
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AK Parti'den seçimlerin öne alınmasına ilişkin açıklama: 6 Nisan'dan önce seçime gidilmesi zor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ seçimin öne alınması söylentileriyle ilgili olarak konuştu ve "2 türlü seçime gitme imkanı var: Birisi, Meclis'in 360 milletvekiliyle karar almasıyla, diğeri, Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetmesiyle. Bunlardan başka seçenek yok. 6 Nisan'dan önce seçime gidilmesi zor görünüyor." dedi.

Ekleme: 1.01.2023 - 14:09 Güncelleme: 1.01.2023 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
Bir TV programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ seçimlerle ilgili konuşulan tarihler, başörtüsü düzenlemesi ve referandum konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Hamza Dağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"ERKEN SEÇİM SİYASİ MÜHENDİSLİK DEMEKTİR"

Cumhuriyet Halk Partisi 2018 seçimlerine göre normalde almış olduğu oydan 17 milletvekili fazla aldı. 6 Nisan'dan sonra yapılacak olan seçim siyasi mühendislik olur gibi bir ifadede kullandılar. Esas 6 Nisan'dan önce yapılacak bir seçim siyasi mühendislik doğuruyor.

İKİ TÜRLÜ SEÇİME GİDİLEBİLİR

2 türlü seçime gitme imkanı var: Birisi, Meclis'in 360 milletvekiliyle karar almasıyla, diğeri, Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetmesiyle. Dolayısıyla 18 Haziran değil de başka bir tarih durumu söz konusu olacak olursa bunlardan birisi uygulanabilir. Muhalefet yokum derse kendileri bilir.

"İMAMOĞLU KARARINI ŞOVA DÖNÜŞTÜRDÜLER"

Hizmetleriyle yaptıklarıyla şov yapmayanların daha karar çıkmadan şova tevessül etmesini milletimiz gayet iyi bir şekilde biliyor, takip ediyor.

6'LI MASANIN ADAY KAOSU

Meral Akşener bir televizyon programında "İki belediye başkanından biri aday gösterildiğin biz itiraz etmeyiz" dedi. Kendi içlerinde tartışsınlar en güçlü adayla gelsinler. Kılıçdaroğlu, Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu...

6'lı masayı bilardo masasına benzetecek olursak. Elini ıstakayı alıp sayı yapmaya çalışan ve kuralları kendi belirlemeye çalışan bir masa. 6'lı masa diyoruz ama HDP ile 7, Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinden sonra 2'li masaya düştü. Birisi dokunsa yıkılacak gibi.

AK PARTİ'NİN BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ REFERANDUMA GİDECEK Mİ?

Yıllarca başörtüsü konusunda samimi bir mücadele yaşamış, hatta kendi hayatında bunu yaşamış bir lidere o dönemde "Başörtüsü liselerde dahi olmasın" diyen birinin bugün bu boyuta gelip bir de bizi suçlaması, çok net ifadeyle aymazlıktır. Anayasa teklifine evet 360-400 arası çıkarsa referanduma gitmesi mecburi. 400'ün üzerinde bir oy alırsan zaten Meclis kabul etmiş olacak. Referanduma da gerek kalmayacak böyle olursa.

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