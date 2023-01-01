3 saatlik özel uçuş! Bakan Akar havadan ihbar kontrol uçağıyla denetleme yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ege ve Doğu Akdeniz'deki unsurları havadan denetledi. Yunanistan ve Rum Kesimi'ni uyaran Akar "Gerçek dışı ve akıl karıştırmak için ortaya atılmış iddialarla konu provoke ediliyor. Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak da adaları silahlandırıyorlar. Yanlış hesap Ankara'dan döner. Teyakkuzdayız ve herhangi bir oldu-bittiye müsaade etmeyeceğiz" dedi.