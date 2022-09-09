  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,36 - 18,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zeytin Dalı bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu!

MSB: Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde, 23 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Uzm. Çvş. Ramazan Uçakcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur.

Ekleme: 9.09.2022 - 20:47 Güncelleme: 9.09.2022 - 20:58 / Editör: Ozge Selin
Zeytin Dalı bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu!Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde, 23 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ramazan Uçakcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


Metrobüs kaza yaptı, vatandaşlar yola saçıldı! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konserde eğlendi!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a üstü kapalı 'ihale' tepkisi! 'Gözünün yaşına bakmam'
İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 42 vatandaşımız yaralandı.
İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası! Yaralılar var
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Al Sumaidai tutuklandı!
İstanbullu güvende değil! Metrobüs kazasını umursamayan şoför telefonu elinden bırakmadı!
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi!
Sırp mafya suikastle öldürüldü!
ABD Suriye'de öldürülen teröristler için Türkçe taziye mesajı yayımladı
Bakan Kurum: Başkan Erdoğan 4 gün sonra büyük bir müjde verecek
İBB yönetimi suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı
Bakan Nebati yeni ekonomi politikasını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi: Bunlara kalsa Öcalan'ı da bırakırlar
Temel Karamollaoğlu: HDP'ye bakanlık verilmesi bana göre söz konusu değil
Ya Tarkan sahnedeyken çökseydi? İzmir'de facianın eşiğine getiren sorumsuzluk örneği
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Balkan turu dönüşü önemli mesajlar
AK Parti 2023'e hazır! Başkan Erdoğan talimat verdi kritik başlıklar netleşti: Vatandaşa ne vadedilecek?
Güngören’de İSKİ çalışması sonrası vatandaşın evini su bastı!
İETT otobüslerinin yeni skandalı! Otobüs şoförü araç kullanırken cep telefonuyla görüntülü konuştu
Milyonlarca vatandaşa destek ödemesi yapılacak! Elektrik, doğalgaz ve harcama desteği

Milyonlarca vatandaşa destek ödemesi yapılacak! Elektrik, doğalgaz ve harcama desteği

Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül hava durumu

Bütün Türkiye onu konuşmuştu! Cem Muhammet Rektör Özkan ile tenis oynadı

Bütün Türkiye onu konuşmuştu! Cem Muhammet Rektör Özkan ile tenis oynadı

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum