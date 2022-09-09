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Yakalandığını Başkan Erdoğan duyurmuştu! DEAŞ’lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai adliyeye sevk edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yakalandığını duyurduğu terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey sorumlusu "Abu Zeyd / Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 9.09.2022 - 10:55 Güncelleme: 9.09.2022 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Yakalandığını Başkan Erdoğan duyurmuştu! DEAŞ’lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai adliyeye sevk edildi
İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), çok önemli bir operasyona imza attı. Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki elebaşı Abdullah Kardaş'ın öldürülmesinden sonra terör örgütü DEAŞ içerisinde en önemli üst düzey sorumlulardan biri olan 'Abu Zeyd / Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai İstanbul'da yakalandı.

Teröristin yakalandığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Sahte kimlik kullandığı ve kılık değiştirdiği belirlenen terörist İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'BAŞARILI OPERASYONLA YAKALANDI'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamasında 'Uluslararası raporlarda ve BM Güvenlik Raporu'nda da bu teröristin DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgileri yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde eğitim bakanlığı ve adalet bakanlığı yaptığı yönünde kendi beyanları bulunuyor.

Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul'daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti. Ve bu terörist; Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla yakalandı' dedi.
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