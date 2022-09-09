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Tunç Soyer'den hadsiz sözler! Osmanlı'ya hakaret etti...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in 100. yıl kutlamalarında yaptığı konuşmada skandal açıklamalarda bulundu. Soyer, Osmanlı'yı hedef alarak '100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar.' dedi.

Tunç Soyer'den hadsiz sözler! Osmanlı'ya hakaret etti...
Ekleme: 9.09.2022 - 23:23 Güncelleme: 9.09.2022 - 23:30 / Editör: Ozge Selin
Tunç Soyer'den hadsiz sözler! Osmanlı'ya hakaret etti...
Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı. Soyer, yaptığı konuşmada, Osmanlı'yı hedef alarak 'Gaflet ve ihanet içindeydiler' diyerek skandal bir açıklamada bulundu.

Soyer, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

'Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi.
Tunç Soyer'den hadsiz sözler! Osmanlı'ya hakaret etti...
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