Temel Karamollaoğlu: HDP'ye bakanlık verilmesi bana göre söz konusu değil

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in açıklamasıyla gündeme gelen ve Millet İttifakı cephesinde krize neden olan "HDP'ye bakanlık verilmesi" tartışmalarıyla ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

HDP'nin gizli ortağı olduğu değerlendirmeleri yapılan Millet İttifakı'nda, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık vaadi içeren açıklaması krize neden olmuştu. Tekin 'HDP'ye bakanlık verilebilir' söylemiyle 'aday krizi' yaşayan altılı masaya adeta bombayı bıraktı. CHP'den Tekin'in açıklamalarına net bir itiraz gelmezken, İYİ Parti'den ise tepki sesleri yükseldi.Konuyla ilgili tavrı merak edilen ittifak ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu suskunluğunu bozdu. Bir gazeteye röportaj veren SP lideri, HDP'ye bakanlık vaadiyle ilgili olarakaçıklamasında bulundu. CHP'li Tekin'e de tepki gösteren Karamollaoğluifadelerini kullandı.