Nevşehir merkezli narkotik operasyonu: 75 gözaltı

Bakan Soylu, 'Geçen yılın 3 katı metamfetamin yakalandı' dedi. Soylu, 'Bütün mücadelemiz uyuşturucu arzını durdurmak' diye konuştu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;Bugün toplam 153 şüpheli bir dosya söz konusuydu. Bunun bir bölümünü dosya içeriğinde 6 ay süreçle birlikte gözaltına alındı. Bugün toplam 87 şüpheli, özellikle uyuşturucu satıcıları ve nakledicilerinden 75'i gözaltına alındı. Eş zamanlı şekilde Mersin'de de aynı ölçekte 111 şüpheliden 60 gözaltı gerçekleştirilmektedir.Geçmiş yıllarda Türkiye'deki yakalanan uyuşturucunun yüzde 70'i batı illerinde yakalanırdı. Son yıllarda kurduğumuz sistemle Türkiye'de yakalanan uyuşturucunun yüzde 70'i doğuda yakalanmaktadır. Bu baskılama, uyuşturucu rotasını Balkan rotasından Akdeniz rotasına sebep oldu. Bu baskılamaya devam edeceğiz.Özellikle İran sınırlarından girmektedir. Orada da ciddi tedbir alınmıştır. Saha baskılamamız, aynı zamanda farkındalık üretmemiz, topyekun mücadelemiz metanfetamin konusunda da sürmektedir. Tarihi ve büyük başarılara imza atan teşkilatlarımızı tebrik ediyorum. Özellikle bunların şehirlere yaygınlaştırılması konusunda ortaya çıkan torbacılara yönelik operasyonlarımız da devam etmektedir. 15 Temmuz darbe girişimi olduğu zaman Türkiye'de uyuşturucudan yatan sayısı 35 bindi, şu an ise 115 bin. Gerek adliyeler, gerek güvenlik güçlerimiz işbirliği ile çalışarak bu melanetin gençlerimize sirayet etmemesi için büyük bir çaba sarf etmektedirler.2010 yılından itibaren ölümler dünyada arttı. Toplam 2016 yılında uyuşturucudan ölen sayısı 941'di. Bu mücadeleyle biz 2021 yılında 941 sayısını 270'e düşürebildik. Türkiye bu konudaki mücadelesini dünyadaki ülkelerden çok daha iyi noktaya taşıdı. Bu açıdan bu mücadeleyi hep beraber sürdürebilme konusundaki gayreti sürdüreceğiz.Toplumumuza buradan bir çağrım var; bizim her yakaladığımız uyuşturucu kullanan, her yakalanan torbacı ile ilgili nerede aldığı, nerede sattığı, nerede kullandığı gibi birçok araştırmadan sonra kendi politikalarımızı ona göre yönlendirmiş oluruz. Uyuşturucu kullananların yüzde 90'ının annesinin olduğu ve anne-babasının bulunduğu evde yaşadıklarıdır. Yüzde 70'in üzerindekinin de uyuşturucuyu evde kullanmasıdır. Hem arzı engellemeyi, hem de uyuşturucu kullananlarla ilgili ilk tespiti yapanların ailesinin olacağı bilinciyle birçok projemiz uygulanmaktadır. Sürekli meselenin üzerinde olmaya devam etsinler.Operasyonun sonucunu, görüntülerini arkadaşlar paylaşmış olacaklar. İnşallah uyuşturucudan dolayı hem gençlerimizin zehirlenmesine hem ülkemizin en önemli dinamiği olan, nüfusumuzun en önemli gücü olan gençlerimize yönelik saldırıları engelleyeceğimize yönelik söz veriyoruz.