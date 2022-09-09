Metrobüs kazası nedeniyle yolda kalan yolcuları Beyoğlu Kağıthane, Güngören ve Fatih Belediyesi araçları evlerine ulaştırdı!

Avcılar'da dört metrobüsün çarpıştığı kazada çok sayıda yolcu yaralanırken, metrobüs seferleri Avrupa Yakası'nda çift yönlü durduruldu. Fatih, Kağıthane, Güngören ve Beyoğlu Belediyesi'ne ait otobüsler E5 hattı boyunca yolda kalan yolcuları toplayarak evlerine ulaştırdı.

Metrobüs yolunun Avrupa Yakası'nda trafiğe kapatılması nedeniyle hatta uzun araç kuyruğu oluşurken, duraklarda mağdur olan vatandaşlar, yürüyerek diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmaya çalıştı.Avcılar'da metrobüslerden inen vatandaşların D-100 karayoluna girmesi nedeniyle polis Ankara istikametini trafiğe kapattı.FATİH, KAĞITHANE, GÜNGÖREN VE BEYOĞLU BELEDİYESİ VATANDAŞLARI EVİNE ULAŞTIRDIBinlerce yolcu duraklarda mahsur kalırken, Fatih, Kağıthane ve Beyoğlu Belediyesi'ne ait otobüsler E5 hattı boyunca yolda kalan yolcuları toplayarak evlerine ulaştırdı.