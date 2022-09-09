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Beyaz Gazete
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Metrobüs kaza yaptı, vatandaşlar yola saçıldı! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konserde eğlendi!

İstanbul'da yaşanan sel felaketi sırasında tatilde olması ile tepki çeken İmamoğlu, bu sefer de konserde...

Metrobüs kaza yaptı, vatandaşlar yola saçıldı! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konserde eğlendi!
Ekleme: 9.09.2022 - 21:29 Güncelleme: 9.09.2022 - 22:01 / Editör: Ozge Selin
Metrobüs kaza yaptı, vatandaşlar yola saçıldı! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konserde eğlendi!
İstanbul'da sel felaketi yaşanırken tatilde olduğu ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tatil dönüşü kameralar karşısına geçmişti.

Mega kentte her su baskını, sel felaketi yaşandığında kendisi güney sahillerinde güneşin tadını çıkaran İmamoğlu, son olarak Edremit Körfezi'nde görüntülenmişti.

Metrobüs kaza yaptı, vatandaşlar yola saçıldı! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konserde eğlendi!

Bugün İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 42 vatandaşımız yaralandı.

Metrobüs kaza yaptı, vatandaşlar yola saçıldı! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konserde eğlendi!

Kazadan etkilenen vatandaşlar yollara saçıldı.

Metrobüs kaza yaptı, vatandaşlar yola saçıldı! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konserde eğlendi!

İstanbulluları felaket durumlarında yalnız bırakmasıyla tepki çeken CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu bu sefer de vatandaşları yalnız bıraktı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kemerburgaz'daki Madrigal konserine gittiği, Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası çalışmalarda İBB ekiplerini konser alanından koordine ettiği bildirildi.

VATANDAŞTAN TEPKİ YAĞDI
 
Ekrem İmamoğlu'nun kaza sonrasında konserde oluşuna vatandaş tepki gösterdi.

Metrobüs kaza yaptı, vatandaşlar yola saçıldı! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konserde eğlendi!

Metrobüs kaza yaptı, vatandaşlar yola saçıldı! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konserde eğlendi!

Metrobüs kaza yaptı, vatandaşlar yola saçıldı! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konserde eğlendi!
Metrobüs kaza yaptı, vatandaşlar yola saçıldı! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konserde eğlendi!
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