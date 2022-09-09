Kraliçe 2. Elizabeth'in 10 günlük cenaze programı açıklandı

Britanya tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümü sonrasında açıklanan 10 günlük cenaze programı şöyle:Birinci gün: Charles saat 10:00'da St. James Sarayı'nda resmen kral ilan edilecek. Saat 15:30'da başbakan ve kabinesi Kral Charles ile bir görüşecek.İkinci gün: Kraliçe'nin naaşı Buckingham Sarayı'na getirilecek.Üçüncü gün: Kral Charles'a parlamentodaki Westminster Hall'da başsağlığı dilekleri sunulacak ve ardından Kral, İskoçya'dan başlayarak Birleşik Krallık'ta yas turuna çıkacak.Dördüncü gün: Kral Charles'a Kuzey İrlanda'da başsağlığı dilekleri sunulacak. Öte yandan Kraliçe'nin naaşının saraydan Westminster'a getirilişi prova edilecek.Beşinci gün: Naaş, saraydan Westminster'daki parlamento binasına getirilecek ve parlamentodaki Westminster Hall'de bir tören düzenlenecek.Altıncı ve dokuzuncu günler arası cenaze provaları yapılacak ve Kraliçe'nin naaşın bir katafalka konularak üç gün süreyle 24 saat boyunca halkın ziyaretine açılacak.Yedinci gün: Kral Charles, Galler'e gelerek burada başsağlığı dileklerini kabul edecek ve Galler Parlamentosu'ndaki törene katılacak.Onuncu gün: Westminster Abbey'de cenaze töreni düzenlenecek ve öğlen saat 12:00'de iki dakikalık saygı duruşu yapılacak. Kraliçe Windsor Kalesi'ndeki Kral 6. George Anma Kilisesi'nde toprağa verilecek.