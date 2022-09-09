  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kraliçe 2. Elizabeth'in 10 günlük cenaze programı açıklandı

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yapılacak olan 10 günlük cenaze programını duyurdu.

Ekleme: 9.09.2022 - 09:32 Güncelleme: 9.09.2022 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Kraliçe 2. Elizabeth'in 10 günlük cenaze programı açıklandıBritanya tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümü sonrasında açıklanan 10 günlük cenaze programı şöyle:

Birinci gün: Charles saat 10:00'da St. James Sarayı'nda resmen kral ilan edilecek. Saat 15:30'da başbakan ve kabinesi Kral Charles ile bir görüşecek.

İkinci gün: Kraliçe'nin naaşı Buckingham Sarayı'na getirilecek.

Üçüncü gün: Kral Charles'a parlamentodaki Westminster Hall'da başsağlığı dilekleri sunulacak ve ardından Kral, İskoçya'dan başlayarak Birleşik Krallık'ta yas turuna çıkacak.

Dördüncü gün: Kral Charles'a Kuzey İrlanda'da başsağlığı dilekleri sunulacak. Öte yandan Kraliçe'nin naaşının saraydan Westminster'a getirilişi prova edilecek.

Beşinci gün: Naaş, saraydan Westminster'daki parlamento binasına getirilecek ve parlamentodaki Westminster Hall'de bir tören düzenlenecek.

Altıncı ve dokuzuncu günler arası cenaze provaları yapılacak ve Kraliçe'nin naaşın bir katafalka konularak üç gün süreyle 24 saat boyunca halkın ziyaretine açılacak.

Yedinci gün: Kral Charles, Galler'e gelerek burada başsağlığı dileklerini kabul edecek ve Galler Parlamentosu'ndaki törene katılacak.

Onuncu gün: Westminster Abbey'de cenaze töreni düzenlenecek ve öğlen saat 12:00'de iki dakikalık saygı duruşu yapılacak. Kraliçe Windsor Kalesi'ndeki Kral 6. George Anma Kilisesi'nde toprağa verilecek.
Nevşehir merkezli narkotik operasyonu: 75 gözaltı
İYİ Parti'li Uğur Poyraz açıkladı! 'CHP ile ittifak içinde değiliz'
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'li vekile 107 milyonluk kıyak! 'Beni konuşturmasınlar' diyen CHP'li Yarkadaş belgeyi gösterdi
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm ilanı kapıya asıldı
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic açıkladı!
İngiltere'nin yeni kralından ilk açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı... 'Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını üzüntüyle öğrendim'
Mossad Başkanı ABD'li yetkililere istihbarat materyalleri sundu!
Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrası dünya liderlerinden açıklamalar...
Zelenskiy ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü!
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti!
Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi! '4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak'
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 6'lı masa eleştirisi... 'Kaosu parçalı iktidarları hatırlatıyor'
Kılıçdaroğlu isim vermeden Fatih Altaylı'ya ateş püskürdü! 'Biz daha ölmedik'
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı! 'Attığımız adımlarla bu işin üstesinden geleceğiz'
Ekrem İmamoğlu yine tatilde! Güneyden sıkıldı, soluğu orada aldı...
FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın 22,5 yıl hapsi istendi!
NATO'ya gönderilen gizli belgeler siber saldırıyla çalındı!
İngiltere İstanbul Başkonsolosluğunda bayrak yarıya indi!
Manga'ya Kenan Doğulu sürprizi!
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

İstanbul’da bu pazar bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da bu pazar bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum