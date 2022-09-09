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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a üstü kapalı 'ihale' tepkisi! 'Gözünün yaşına bakmam'

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'a 107 milyon liralık ihale verdiğini öne sürdü. Yarkadaş'ın açıklaması sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek bir çıkış geldi. "'AK Parti’nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler' demeyenler yol arkadaşım olacak." diyen Kılıçdaroğlu, "Bırakın herhangi bir kurmayımı; bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a üstü kapalı 'ihale' tepkisi! 'Gözünün yaşına bakmam'
Ekleme: 9.09.2022 - 21:05 Güncelleme: 9.09.2022 - 21:16 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a üstü kapalı 'ihale' tepkisi! 'Gözünün yaşına bakmam'
İYİ Parti'nin HDP desteği ile kazanılan belediyelerden usulsüz ihale aldığını öne süren CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, konuyla ilgili detayları dün açıkladı.

Canlı yayında elinde belgelerle konuşan Yarkadaş, 'Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor' dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ZEHİR ZEMBEREK ÇIKIŞ

İhale tartışmaları devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek açıklamalar geldi.

Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, 'Ya bana katılın ya da önümden çekilin demiştim. Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim. 5'li çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci 100 yılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız. “AK Parti'nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler” demeyenler yol arkadaşım olacak. Şimdi bazı sermayedarlar, birtakım medya üzerinden, bazı kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları bilgisi geliyor.' ifadelerini kullandı.

'GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAM'

'Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam.' açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Benimle olacaklara net söyledim! Bay Kemal'de komisyon olmayacak, ihale olmayacak, haksız zenginleşme olmayacak. Benimle yürüyecek olanlar, bunu bilerek gelsinler.

Gelenler; çocuklarımız için, torunlarımız için, gençlerimiz için gelsin. Vatanımızın, doğmayı bekleyen evlatları için gelsin. Fakir fukara için gelsin. Bırakın herhangi bir kurmayımı; bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola.'

MANSUR YAVAŞ'A GÖNDERME Mİ?

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları Mansur Yavaş'a üstü kapalı bir uyarı olarak değerlendirildi.

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