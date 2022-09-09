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Karabük'te 72 yaşındaki CHP üyesi, il başkanlığında darbedildiğini iddia etti! Partiyi çeteler idare ediyor!

Karabük'te 57 yıllık CHP üyesi 72 yaşındaki Doğan A., partisinin il başkanlığında il sekreteri tarafından darbedildiğini öne sürdü. Gazetecilere açıklamada bulunan Doğan A, "Genel Başkanımız hani çetelerden bahseder ya. Bu çeteler gelmiş oturmuş koltuklara onlar idare ediyor. Bunlar partili falan değil." dedi.

Ekleme: 9.09.2022 - 23:51 Güncelleme: 9.09.2022 - 23:54 / Editör: Ozge Selin
Karabük'te 72 yaşındaki CHP üyesi, il başkanlığında darbedildiğini iddia etti! Partiyi çeteler idare ediyor!
İddiaya göre, CHP Karabük İl Başkanlığına çay içmek ve sohbet etmek için giden parti üyesi Doğan A, bir sanayi kuruluşundan parti adına para alındığı iddialarını dile getirince İl Sekreteri Erdoğan T'nin saldırısına uğradı.

Aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Doğan A, diğer partililer tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te 72 yaşındaki CHP üyesi, il başkanlığında darbedildiğini iddia etti! Partiyi çeteler idare ediyor!

'SANAYİ KURULUŞUNDAN PARA ALINDI' İDDİASINI ARAŞTIRIYORDU

Tedavisinin ardından gazetecilere açıklama yapan Doğan A, geçmiş dönemde parti disiplin kurulunda yer aldığını, bu nedenle bir sanayi kuruluşundan para alındığı iddiaları üzerine araştırma yaptığını ve görüştüğü parti yöneticilerinin bu durumu doğruladığını söyledi.

Partide bulunduğu ve balkonunda oturduğu sırada İl Sekreterinin yanına geldiğini ve bu olayın gündeme getirilmesinden kendisini sorumlu tuttuğunu anlatan Doğan A, 'Bana hakaretlerde bulundu. Ben de kendisini muhatap almadığımı ilettim. Daha sonra bana saldırdı. Araya giren arkadaşların arkasında da yumrukları savurdu. Ben kalp krizi geçirmiştim, kan sulandırıcı kullanıyorum. Kaşım yarılınca akan kanı dindiremedik. Arkadaşlarım ve il başkanı beni hastaneye getirdi. İl başkanı da saldırı sırasında ordaydı.' diye konuştu.

'CHP'Yİ ÇETELER İDARE EDİYOR'

Partililiğin babasından kaldığını ve 15 yaşından bu yana partide görevlerde bulunduğunu anlatan Doğan A, 'Genel Başkanımız hani çetelerden bahseder ya. Bu çeteler gelmiş oturmuş koltuklara onlar idare ediyor. Bunlar partili falan değil.' dedi.
CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ise olayın ardından il sekreterinin istifa ettiğini, yönetim olarak toplanıp hem istifayı hem de olayı değerlendireceklerini bildirdi.
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