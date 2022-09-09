İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 42 vatandaşımız yaralandı.

Son dakika bilgisine göre İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen iki metrobüs daha kazaya karıştı. Feci kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 42 vatandaşın yaralandığını duyurdu. Yaralılardan 2'sinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Son dakika haberleri... İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 42 yolcu yaralandı.KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR!Saat 18.40 sıralarında meydana gelen kaza sonucu hatta seyir halinde bulunan metrobüsler henüz nedeni belli olmayan şekilde kafa kafaya çarpıştılar.VALİ YERLİKAYA DUYURDU: 42 KİŞİ YARALANDIİstanbul Valisi Ali Yerlikaya feci kazada can kaybının olmadığını belirtirken 42 kişinin ise yaralandığı söyledi.Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı. İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun.'