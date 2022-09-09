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İngiltere Kralı Charles'tan ilk açıklama...

Son dakika haberi: İngiltere Kralı 3. Charles, Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından Buckingham Sarayın'nda halka sesleniş konuşması yaptı. Kral Charles, "William'ı Galler Prensi ilan etmekten gurur duyuyorum. Taziyeler adına tüm ailem adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İngiltere Kralı Charles'tan ilk açıklama...
Ekleme: 9.09.2022 - 22:11 Güncelleme: 9.09.2022 - 22:16 / Editör: Ozge Selin
İngiltere Kralı Charles'tan ilk açıklama...
Son dakika haberi: Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından kraliyet ailesinin başına geçen Kral 3. Charles, yaptığı ilk konuşmada, annesinin 1947'de 21. doğum gününde Güney Afrika'nın Cape Town kentinde İngiliz Milletler Topluluğu'na hayatını adamaya söz verdiğini belirtti.

'Görev için fedakarlık yaptı. İlham verdiği sevgi, hayranlık ve saygı, saltanatına damgasını vurdu. Annemin anısını saygıyla anıyorum ve hizmet hayatını onurlandırıyorum.' diye konuşan Kral 3. Charles, annesi tahta geçtiğinde, İngiltere ve dünyanın hala İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla baş etmekte olduğunu, son 70 yılda büyük ilerleme kaydedildiğini anımsattı.

İngiltere Kralı Charles'tan ilk açıklama...

Kral 3. Charles, şöyle devam etti:

'Kraliçe'nin sarsılmaz bir bağlılıkla yaptığı gibi ben de ciddiyetle yemin ettim. Tanrı, kalan hayatımın sonuna kadar beni ulusumuzun kalbindeki anayasal ilkeleri desteklemem için görevlendirdi. İngiltere'nin ya da dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, geçmişiniz ya da inancınız ne olursa olsun, size hayatım boyunca olduğu gibi sadakat, saygı ve sevgiyle hizmet etmeye çalışacağım.'

İngiltere Kralı Charles'tan ilk açıklama...

WİLLİAM, GALLER PRENSİ OLDU

17 yıl önce evlendiği Camilla'nın Kraliçe olarak halka hizmet etmeye devam edeceğini belirten Kral 3. Charles, oğlu ve varisi William'ın da Cornwall Dükü olarak kendisinin yerine geçtiğini söyledi.

Kral, William'ı aynı zamanda Galler Prensi olarak ilan ettiğini duyurarak, Galler Prensesi olan eşi Catherine ile üstlendikleri sorumlulukları yerine getireceklerinden emin olduğunu belirtti.

Kral, küçük oğlu Harry ve eşi Meghan'a da sevgilerini iletti.

İngiliz monarşisinin en uzun süre taht bekleyen yeni hükümdarı, 'Tüm ailem adına, başsağlığı ve desteğiniz için sadece en içten teşekkürlerimi sunabilirim.' ifadeleriyle sözlerine son verdi.
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