Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic açıkladı!

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iş forumlarının ekonomi için önemli projeler olduğunu belirterek, Kovid-19 salgını sonrası Hırvatistan'da ilk kez yüksek katılımlı forumun düzenlendiğini dile getirdi.Hırvatistan ve Türkiye'nin ekonomik ilişkilerini geliştirmek için istekli olduğuna işaret eden Milanovic, 'İçinde bulunduğumuz durumu aslında mükemmel fırtına olarak tanımlayabiliriz. Evrensel ve ulusal ekonomilerde belirsizlik, risk ve stres oldukça yüksek seviyede. Bu, siyaset için de geçerli.' dedi.Milanovic, ekonomiye etki eden büyük güçlerin olduğuna dikkati çekerek 'Siyasete etki edecek güçleri tanımlayabilir miyiz bilmiyorum? Bunlardan daha önemlisi dengenin ve karşılıklı saygının önemidir.' diye konuştu.Prensipler ışığında yapılmayan siyaseti 'toplum günahı' şeklinde nitelendiren Milanovic, 'Türkiye ve Hırvatistan arasında uzun yıllardır devam eden ilişkiler ekonomiyle daha da güçlendi. Geçen yıl dış ticaret hacmi rekor seviyeye ulaşarak 846 milyon dolara ulaştı ancak yeterli değil. Bu yılın sonunda da 1 milyar doları aşmayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.Milanovic, son yıllarda Hırvatistan'a gelen yatırımcıların da arttığına dikkati çekerek bunların en çok turizm, enerji ve bankacılık alanlarında olduğunu söyledi.Kovid-19 salgını döneminde Türk yatırımcıların gelmeye devam ettiğine işaret eden Milanovic, ülkesinin ise Avrupa Birliği (AB) üyesi ve ekonomik anlamda istikrarlı bir ülke olarak yatırımcılara gerekli koşulları sunduğunu belirtti.Milanovic, Türkiye'nin dirençli ve başarılı olduğunu ifade ederek, 'İlla ki kurallar vardır ama yeni kuralları da sadece zeki ve cesur olanlar getirir.' dedi.