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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi: Bunlara kalsa Öcalan'ı da bırakırlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç gün süren Balkan turu dönüşü, uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK’lı FÖTÜ’cülere açıkça işe iade sözü vermesi ve HDP’ye de ‘bakanlık’ için yeşil ışık yakmasına sert tepki gösterdi. Böyle bir şeye prim vermenin mümkün olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Sen kimsin, sen neyi bırakıyorsun? Bunlara kalsa 'Öcalan’ı da bırakacağım' derler. Demirtaş için de derler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi: Bunlara kalsa Öcalan'ı da bırakırlar
Ekleme: 9.09.2022 - 12:50 Güncelleme: 9.09.2022 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi: Bunlara kalsa Öcalan'ı da bırakırlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç gün süren Balkan turu dönüşü, TVNET Ekonomi Şefi Semra Güney Karabaş ve Yeni Şafak Gazetesi'nden Ayşe Olgun'un da aralarında bulunduğu uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lı FÖTÜ'cülere açıkça işe iade sözü vermesi ve HDP'ye de ‘bakanlık' için yeşil ışık yakmasına sert tepki gösterdi.

CHP NE YAPMAK İSTİYOR?
SORU: Kılıçdaroğlu, KHK'lıları göreve iade edeceğinden bahsetti ve bununla ilgili olarak bir parti görevlisi de olduğunu söyledi. Siz de böyle bir yetkisinin olmadığını söylediniz. Ama işin arkasında başka bir şey daha var. Bu KHK'lılar, siz de belirttiniz, PKK'lılar ve FETÖ'cüler. Bunların ikisinin birlikte arkada bıraktığı on binlerce şehidimiz var, verdiği büyük zarar var. Altılı masadan da bununla ilgili herhangi bir itiraz yok, çok mutlular. Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutladığımız bir noktada Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmak, bizi nereye götürmek istiyor?

'SEN KİMSİN NEYİ BIRAKIYORSUN?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yani siz aslında sorunun içinde cevabı verdiniz. “Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda” diyoruz. Ama bunların şüheda diye bir dertleri var mı, yok. Neymiş; FETÖ'cülerle, KHK'lılarla ilgili “ben bırakacağım” diyor. Sen kimsin, sen neyi bırakıyorsun? Eğer bu ülke bir hukuk devletiyse bu hukuk devletinde bu kararı verecek olan merci bellidir. Neresidir? Yargıdır. Yargı bunun kararını verir.

'BÖYLE BİR ŞEYE PRİM VERMEK MÜMKÜN DEĞİL'
Ama o, bu kararı yargıya bırakmıyor, kendisi bu kararı verecekmiş! Yani bunların bir defa hukuk tanımazlığı da var, kanun tanımazlığı da var. Bay Kemal'e sormak lazım “sen bu yetkiyi nereden alıyorsun?” O masanın etrafında olanlarda da bu konuyla ilgili gariplikler var. Bir defa böyle bir yetki yok. Şimdi zaten bunlara kalsa ne yapacaklar; “Abdullah Öcalan'ı da bir KHK kararıyla bırakacağım” derler. Demirtaş için de derler. Diğerleri için de derler. Öyle bir yetki var mı? Bizim bu kadar şehidimiz var. O şehitlerimizin anacıkları ve bu milletin evlatları bu işe nasıl bakar! Asla böyle bir şeye prim vermek mümkün değil. Bu kadar şehidimiz olacak, bütün bu şehitlerimizin faillerine siz tahliye kararı vereceksiniz veya beraat kararı vereceksiniz! Bizler bu ülkede siyaset yaptığımız sürece kolay değil bu işler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi: Bunlara kalsa Öcalan'ı da bırakırlar
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