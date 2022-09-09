Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye F-16 tepkisi: Bizi farklı yollara sevk etmesinler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:Yargı gerekeni yapacaktır. Batı DEAŞ'la ilgili sağlıklı bir mücadelesi olmadı sadece lafını yapıyorlar. Yaptıkları başla bir şey yok. Verilecek kararları bekliyoruz. Yargının vereceği o karar mesaj olacaktır. Sınır içi sınır dışı terörle mücadeledeki kararlılığımızı dünya anlayacak.ABD terör örgütlerine binlerce TRI mühimmat ve eğitim desteği veriyor.Programlar el verirse cenaze törenine katılmayı düşünüyorum. Ancak programlar ve imkanlar el vermeyebilir. Temenni ederim ki fırsat bulursak biz de bu merasimde bulunmak isteriz.Dünayada savaş uçaklarını sata te yer ABD değil. her yerden bunu temin edebilriz bunun için de bize sinyal çakanlar var.