Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye F-16 tepkisi: Bizi farklı yollara sevk etmesinler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:
DEAŞ lideri İstanbul'da yakalandı
Yargı gerekeni yapacaktır. Batı DEAŞ'la ilgili sağlıklı bir mücadelesi olmadı sadece lafını yapıyorlar. Yaptıkları başla bir şey yok. Verilecek kararları bekliyoruz. Yargının vereceği o karar mesaj olacaktır. Sınır içi sınır dışı terörle mücadeledeki kararlılığımızı dünya anlayacak.
ABD'nin sınırda PKK/YPG ile tatbikatı
ABD terör örgütlerine binlerce TRI mühimmat ve eğitim desteği veriyor.
Kraliçe Elizabeth'in ölümü
Programlar el verirse cenaze törenine katılmayı düşünüyorum. Ancak programlar ve imkanlar el vermeyebilir. Temenni ederim ki fırsat bulursak biz de bu merasimde bulunmak isteriz.
ABD'nin F-16 açıklaması
Dünayada savaş uçaklarını sata te yer ABD değil. her yerden bunu temin edebilriz bunun için de bize sinyal çakanlar var.