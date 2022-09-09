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Bütün Türkiye onu konuşmuştu! Cem Muhammet Rektör Özkan ile tenis oynadı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa’da çöp evde bulunduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi edilen Cem Muhammet’i ziyaret edip tenis oynadı.

Ekleme: 9.09.2022 - 14:24 Güncelleme: 9.09.2022 - 14:31 / Editör: Ozge Selin
Bütün Türkiye onu konuşmuştu! Cem Muhammet Rektör Özkan ile tenis oynadı
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde bulunduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi edilen Cem Muhammet'i ziyaret edip tenis oynadı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da uygunsuz koşullarda yaşarken bulunduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi yapılan 9 yaşındaki Cem Muhammet'i devlet koruması altında kaldığı Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Antalya Çocuk Evleri Sitesi'nde ziyaret etti.

Rektör Özkan'a Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halil Atik ile Antalya Çocuk Evleri Sitesi yöneticileri ve hocaları eşlik etti. Cem Muhammet ve devlet koruması altındaki çocuklarla zaman geçiren Rektör Özkan, çocuklarla sohbet etti ve masa tenisi oynadı. Cem Muhammet'te gördüğü gelişimden mutluluk duyduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, 'Cem Muhammet hastanemize 25 Temmuz'da geldiğinde 17 kiloydu. Hareket etmekte güçlük çekiyordu.


21 günlük tedavinin sonucunda taburcu ettiğimizde artık sağlığına kavuşmuş, rahatlıkla yürüyebiliyordu. Taburcu olduktan sonra devlet koruması altına alındı. Ziyaret etmek için Cem Muhammet'in ortamına alışmasını bekledik. Onu bu kadar mutlu ve sosyalleşmiş görmekten gerçekten çok mutlu oldum' ifadelerini kullandı.

Bütün Türkiye onu konuşmuştu! Cem Muhammet Rektör Özkan ile tenis oynadı


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