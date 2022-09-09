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Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül hava durumu

Türkiye’nin genelinde yağışsız, güneşli bir hava görülüyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artmaya başlıyor ve hafta sonunda mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Denizlerde rüzgar genellikle orta kuvvette esiyor. Yalnızca Orta Ege’de rüzgar orta kuvvetin üzerinde, kuvvetli esiyor.

Ekleme: 9.09.2022 - 12:54 Güncelleme: 9.09.2022 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 28
İstanbul: Az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36
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