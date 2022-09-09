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Borsa haftayı rekorlarla tamamladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,44 kazançla 3.521,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.545,86 puana taşıdı.

Ekleme: 9.09.2022 - 19:59 Güncelleme: 9.09.2022 - 20:06 / Editör: Ozge Selin
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı!BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 83,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 99,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 7,49, holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,28 ile spor oldu.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın dün beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) katılımcı anketi, yurt dışında ise ABD, Avro Bölgesi, İngiltere ve Almanya'da enflasyon, ABD, Çin ve Japonya'da sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.550 puanın direnç, 3.380 ve 3.330 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 3 milyar 470 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 48,6 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artmasını öngören ekonomistler, temmuzda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,4 artacağını tahmin ediyor.
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