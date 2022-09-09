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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan 9 Eylül mesajı! Türk'e kefen biçilemeyeceğini dünyaya ilan ettik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı.

Ekleme: 9.09.2022 - 14:02 Güncelleme: 9.09.2022 - 14:03 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan 9 Eylül mesajı! Türk'e kefen biçilemeyeceğini dünyaya ilan ettik
İzmir düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyor. Başkan Erdoğan da zafere özel bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik ediyorum. Türk milletinin esir edilemeyeceğini, Türk'e kefen biçilemeyeceğini 9 Eylül'de tamamlanan bu kıyamla bütün dünyaya ilan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.
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