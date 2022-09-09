Başkan Erdoğan'dan 9 Eylül mesajı! Türk'e kefen biçilemeyeceğini dünyaya ilan ettik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı.
İzmir düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyor. Başkan Erdoğan da zafere özel bir mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik ediyorum. Türk milletinin esir edilemeyeceğini, Türk'e kefen biçilemeyeceğini 9 Eylül'de tamamlanan bu kıyamla bütün dünyaya ilan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.