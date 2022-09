Bakan Kurum: Başkan Erdoğan 4 gün sonra büyük bir müjde verecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aksaray'da 'Yüz Yüze Gönül Gönüle Aksaray' programı kapsamında bir otelde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Kurum, yeni sosyal konutları 81 ilde ve ilçede vatandaşlara kazandıracaklarını belirterek, 'Gençlerimiz, emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz, asgari ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaşla ev alabilecekler.' dedi.Aksaray'da önemli bir gün olduğunu vurgulayarak şehir için önemli yatırımların hayata gerçekleştirileceğini belirten Bakan Kurum, ''Bugün Aksaray'ımızda toplam yatırım değeri 500 milyon lira olan 24 eserimizi vatandaşlarımıza sunuyor olacağız. Eserlerimiz; Eskil'de, Gülağaç'ta, Ihlara'da, Akören'de, Sağlık'ta, Demirci'de, Sarıyahşi'de, Bağlıkaya'da, Helvadere'de, Ortaköy'de, Gülpınar'da sadece merkezde değil, tüm ilçelerinde olacak. 24 eserimizin içinde sosyal konutlarımız, millet bahçelerimiz, belediyelerimizin, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek altyapı ve üst yapı çalışmalarımız bulunuyor.'' Diye konuştu.Tuz Gölü'nün bir cazibe merkezi haline geleceğini vurgulayan Bakan Murat Kurum, ''Tuz Gölü, burada bir cazibe merkezi haline getirecek, gerek karşılama merkezlerimizle, gerek bisiklet ve yürüyüş yollarıyla bu alanı da en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Tuz Gölü'ndeki tabiata sahip çıkıyoruz. Bu bölgede flamingolarımız var. Flamingolarımızı bu sene el birliğiyle koruduk, büyüttük ve artık göç yollarına hazır hale getirdik. Hem doğal alanlarımızı hem de tarihi alanlarımızı korumaya gayret gösteriyoruz.'' dedi.Bugüne kadar yapılan eserlere yenilerini eklemenin gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Bakan Kurum, ''Tüm Türkiye'de ortaya koymuş olduğumuz millet bahçeleri projemiz var. Şuan da 455 tane millet bahçemiz oldu. 455 millet bahçemizin 137'sini hizmete sunduk. TOKİ Başkanlığımızla, bakanlığımızla, İller Bankamızla millet bahçelerimizin sayısını arttırıyoruz.'' ifadelerini kullandı.Bu kapsamda Aksaray'a yapılan önemli yatırımları anlatan Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:''Aksaray'da toplam yatırım değeri 120 milyar lira olan 350 bin konutumuzun fiilen inşası devam etmektedir. Emin olun, 81 ilimize hizmetimiz var. Artık hemen her ilçemizde de bir sosyal konut projemizi, bir kentsel dönüşüm projemizi görebilirsiniz. Bu kapsamda da Aksaray'da çok önemli adımlar attık. Vekillerimiz, teşkilatımızla birlikte istişareler yapıyoruz. Bu istişareler çerçevesinde milletimizin sorunlarını bir bir çözmeye gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar Aksaray merkezde Akçakent köyü ve Hürriyet mahallesinde bulunan yaklaşık 260 metrekarelik metruk yapı vardı. Hızlıca burada vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutları yapmak suretiyle taşıdık. Bu alandaki metruk yapıların yıkımını yapmak suretiyle de bu bölgeyi şehrimize kazandırmış olduk.''Bakan Kurum, 81 ilde çevre planlaması yapılara tarihi eserlerin gün yüzüne çıktığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:''Aksaray'da çok önemsediğimiz bir konum Hamidiye Mahallemiz var. Burada Aksaray'ın, bölgenin cazibe merkezi haline getirilecek çalışmalar yapıyoruz. Bunun örneğini Türkiye'nin değişik illerinde de yapıyoruz. Bursa'da Ulu Cami etrafını boşalttık ve oradaki tarihi gün yüzüne çıkarıyoruz. Konya Mevlana Meydanı'nın karşısında, Altın Çarşı ve Mevlana Çarşısı'nı aslına uygun ıslahını gerçekleştiriyoruz. Bitlis'te türkülere konu olmuş, beş minarelerimizi, hanlarımızı, hamamlarımızı gün yüzüne çıkaracağımız çok önemli bir çalışmayı Bitlis'imize kazandırıyoruz. Zonguldak Meydanı'nı düzenliyoruz. Erzurum Ulu Cami etrafında çok önemli düzenlemeler yapıyoruz. Sinop'ta sahil düzenlemesini yapıyoruz. Rize'de çarşı mahallesi, Rize'nin göbeğinde gerçekten sıkıntılı, problemli alanlarda dönüşüm yapıyoruz. Bu çerçevede şehre kimlik kazandıracak, kültür varlıklarımızı koruyacak adımlar atıyoruz. 81 ilimizde çalışmalarımız var.''Aksaray Hamidiye Mahallesi'nin de bu örneklerden birisi olduğunu söyleyen Kurum,'' Yaklaşık 600 bağımsız bölümü içeren, 22 bin metrekarelik alanda ofislerimiz, konutlarımız, ticari bütçelerimizle birlikte Aksaray'ımıza, Hasan Dağı'nın memleketine, Somuncu Baba'nın memleketine yakışacak bir dönüşümü vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yürütüyor olacağız. Onları bu sürede hiçbir şekilde mağdur etmedik. Ve inşallah işin bitimine kadar da onlarla gönül gönüle bu süreci yürütüyor olacağız.'' diye konuştu.Bakan Murat Kurum, çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini ve vatandaşlara hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, 'TOKİ Başkanlığımız eliyle Aksaray'ımıza bugüne kadar 2 milyar liralık 5 bin 172 sosyal konut ürettik. Bugün 20 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bu sosyal konutlarımızı teslim ettik.''13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesini açıklayacağını hatırlatan Bakan Murat Kurum, konuya ilişkin şunları söyledi:'İnşallah 4 gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımız çok büyük bir müjde verecek. Ve bu müjde çerçevesinde de yeni sosyal konutlarımızı 81 ilimizde, ilçelerimizde vatandaşlarımıza kazandırıyor olacağız. Gençlerimiz olacak, emekli vatandaşlarımız olacak, şehit yakınları ve gazi ailelerimiz olacak, yine kıymetli vatandaşlarımız burada asgari ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaşla ev alabilecekler. Bu kapsamda Aksaray'ımıza da çok önemli müjdemiz var. İnşallah 13 Eylül'ü bekleyin. Hem sosyal konut projemiz hem de alt yapılı arsa vereceğiz. Alt yapılı arsayla birlikte vatandaşlarımız bizim alt yapısını hazırladığımız, imar planını hazırladığımız bu arsalarla kendi evlerini yapabilecekler.''Aksaray'ımız sanayi şehri oluyor' diyen Bakan Murat Kurum, sözlerine şöyle devam etti:'Nüfusunun sürekli artıyor ve artmaya da devam ediyor. Biz de Aksaray'ın ekonomisi, istihdamı üretimi güçlensin diye sanayi sitesi yatırımlarını yapmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 1600 sanayi sitemizi Aksaray'ımıza işçimize, esnafımıza kazandırdık. Ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de bitirmiş olduğumuz projenin açılışını gerçekleştireceğiz. Yine ilave sanayi projesinden ekler var. Bu 13 Eylül'de açıklayacağımız projenin kapsamında Aksaray'ımıza da yeni sanayi sitesini kazandıracağız. Ve hem bölgeye hem de şehrimize hizmet etmiş bir proje olacak olacaktır. Hamdolsun bugün ülkemizde, Türkiye'mizde milyonlarca konutu müjdeleyen bir duruş var, iktidar var. Ve bu çerçevede bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut yapmış bir irade var. Bu çok önemli bir irade. Bunun örneğini dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Gidin, bütün ülkeleri inceleyin. 20 yılda geleceksiniz; vatandaşınıza, asgari ücret alana ve alt gelir grubuna sosyal konut üreteceksiniz.'''Sosyal konut projesinde 25 bin sosyal donatı olacak'Bakan Kurum, sosyal konut projesinin kapsamının çok geniş olduğunu ifade ederek, ''Bu sosyal konutların içinde; 25 bin tane sosyal donatı olacak, okullarını, camilerini, spor salonlarını, stadyumlarını yapacağız. Ve bir taraftan da o medeniyetinin tarif ettiği şehirleşme örneğini illerimizde uygulayacağız. Hamdolsun biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda birçok önemli projeye imza attık. Şehrimize, vatandaşımıza ve aziz milletimize bu projeleri kazandırdık.' diye konuştu.Muhalefetin bahanelerin arkasına sığınmasını da eleştiren Bakan Murat Kurum, 'Tabii bir tarafta da milletin namına pek bir hayırlı işe imza atmayanlar var. Sürekli bahanelerin arkasına sığınan bir muhalefet var. Ama biz bakıyoruz ki bu anlayış hiçbir yere bugüne kadar gitmedi. Allah'ın izniyle bundan sonra da gitmeyecektir. Bir taraftan bu anlayış varken diğer tarafta da her afette milletin yardımına koşan bir irade var.' dedi.Bakan Kurum, doğal afetlerde milletin her daim yanında olduklarının altını çizerek şunları söyledi:'Ve o irade işte bugün nasıl Aksaray'da milletinin yanındaysa o günde afette, afet alanlarında vatandaşımızın, milletimizin acılarına ortak olmak ve o acıları dindirmek için de bilfiil sahada çalışıyor. Ve hamdolsun bu çerçeve de Elazığ, Malatya'da çok önemli bir iş yaptık. 37 bağımsız bölümü 2 şehrimize 2 yıllık süreçte kazandırdık. Ve tarihinde görülmemiş bir dönüşümü yapmış olduk. Bugün 9 Eylül İzmir'imizin kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Ve yine bu çerçeve de İzmir'de bir deprem yaşamıştık. Güzel İzmir'imize şehrin merkezinde Bayraklı 'da tam 5 bin 500 konut kazandırdık. Şehre değer katacak, şehre kimlik katacak bir projeyi tamamladık. Seller oldu, yangınlar oldu yine biz Antalya'mızda, Muğla'mızdaydık. Yine ekiplerimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm ilçelerimize ulaştık.''Bu milletin başında milletimize sevdalı, sessiz yığınların sesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var'Bakan Kurum, 'Milletimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık' diyerek, 'Allah'ın izniyle inşallah bu canlar bu bedenlerde olduğu sürece de bu anlayışla çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Çünkü bu milletin başında gerçekten milletimize sevdalı, sessiz yığınların sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var.' ifadelerini kullandı.Bakan Murat Kurum, Aksaray'a bu güne kadar 1.6 milyar lira değerinde eser kazandırdıklarını anımsatarak şu ifadeleri kullandı:'Sahada 632 sosyal konutumuz, ticaret merkezlerimiz, camilerimiz var. Yine 50 bin ve 100 bin sosyal konut kapsamında 1626 tane sosyal konutumuzu üretiyoruz. İnşallah bu yeni sanayi sitelerini de eklemek suretiyle bir taraftan sanayisiyle büyüyen diğer taraftan da altyapısıyla güçlenen bir Aksaray'ı hayal ediyoruz. Bu Aksaray, bölgede cazibe merkezi olacak bir şehrimiz olacaktır. Yine bu kapsamda yapmış olduğumuz şehrimizi güzelleştirmek adına tam 1 milyon metrekare büyüklüğünde 8 tane millet bahçesi projemiz var. Ve gerek Aksaray belediyemiz gerekse ilçe belediyelerimizle birlikte bu projelerimizi yapıyoruz. Merkezde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Selçuklu Parkı ve Fatih Millet Bahçesini aziz milletimizin hizmetine sunduk. Ve bugün de Eskil ve Ortaköy millet bahçelerini yine aziz hemşerilerimizin hizmetine sunmak suretiyle açılışını gerçekleştireceğiz. Merkezdeki Kalanlar Millet Bahçemizin de yapımında son aşamaya geldik. İnşallah en yakın zamanda bu bahçemizi de açacağız. Yeşilova ve Sultanhanı millet bahçelerimizde de artık projeler tamamlandı. İnşallah belediyelerimizle birlikte bu projeleri de en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Tabii bir taraftan üst yapı yaparken bir taraftan da İller Bankamızla, belediyelerimizle birlikte alt yapı projeleri yapıyoruz ve bu kapsamda bugüne kadar 1.6 milyar lira değerinde birçok eserimizin açılışını yaptık ve Taptuk Emre Türbesi ve Camiinin de yapımına yine belediyelerimizle birlikte devam ediyoruz. Toplam yatırım değeri 284 milyon lira olan yine 15 projemiz de sahada devam bilfiil etmektedir.'Yatırımlara kararlılıkla devam edeceklerinin de altını çizen Bakan Kurum, Aksaray'ı; bölgenin cazibe haline getireceklerini; istihdamıyla, üretimiyle gençlerine, çocuklarına, geleceğine umutla bakacağı bir şehri hep birlikte inşa edeceklerini vurguladı.Bakan Kurum, muhalefete yönelik olarak da eleştirilerde bulunarak şunları ifade etti:'Biz bunları yaparken, milletimizin acılarına ortak olurken, milletimizin sorunlarına derman olurken karşımızdaki muhalefeti de görüyoruz. Aslında altı tane birbirinin farklı söylemi içerisinde hareket eden bir masayı görüyoruz. Aslında altılı masa toplanıyorlar ve toplandıklarında da kulaktan kulağa konuşuyorlar. Ve baştaki söylenen Ahmet denildiğinde sonundaki Mehmet olarak anlıyor. Çünkü kulaktan kulağa sessiz konuştukları için kendileri de ne konuştuklarını bilmiyorlar. Ve bu kapsamda da aslında ne bir söylemleri var, ne adayları belli, ne millete vaatleri belli. Maalesef bu anlayışla bu altılı masa her hafta toplanıyorlar, kahvaltı yapıyorlar; efendim öğleden sonra çay toplantıları yapıyorlar ve toplantılar sonrasında da bir A4 kâğıdına yazıları doldurmak suretiyle bildiri yayımlıyorlar. Ama milletimizin yararına, milletimizin geleceği adına hiçbir vaatte bulunamıyorlar. Ve bulunmak gibi aslında bir dertleri de yok. Tabii burada davul birinin elinde, tokmak birinin elinde maalesef. Ve bu anlayışla çalışmaya çalışıyorlar diyelim.' ifadelerini kullandı.Bakan Murat Kurum, altılı masanın vatandaşa, millete, yüklenici firmalara ve bürokratlara karşı tehdit diliyle konuştuklarının da altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:'Onlar tehdit ede dursunlar, biz aziz milletimizle işte Aksaray'da olduğu gibi yüz yüze, gönül gönüle hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz ve inşallah 2023 yılında da Somuncu Baba'nın memleketinde, Aksarayımızda Hasandağı'nın cesaretini inşallah tüm Türkiye'ye göstereceğiz ve Cumhur İttifakımızı burada rekor bir oyla desteklemek suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızı, yeni yüzyılın inşallah Başkanı yapacağız ve bu hizmetleri aziz milletimize götürmeye devam edeceğiz diyorum' dedi.