AK Parti 2023'e hazır! Başkan Erdoğan talimat verdi kritik başlıklar netleşti: Vatandaşa ne vadedilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti MYK'yı toplayıp seçim beyannamesi hazırlıklarına başlanması talimatı vermişti. Daha sonra yapılan çalışmalarda öncelikli olarak AK Parti'nin eski seçim beyannameleri, buralarda verilen vaatler ve ne kadarının yerine getirildiğine bakıldı. Beyannamelerdeki vaatlerin yüzde 80'inin yapıldığı, geri kalan kısmının ise yapımına devam edildiği görüldü. Bu nedenle seçim sürecinde ve beyannamede "ne dediysek o" sloganının da öne çıkartılması görüşü ağırlık kazandı.Yapılan toplantılarda, beyannamede yer alacak seçim vaatlerinin genel çerçevesi çizildi. AK Parti, 2023 seçimlerinde, ülkenin çehresini değiştiren büyük projeler yanında toplumun tüm kesimlerinin günlük hayatına dokunan, mevcut sorunlarını çözen, onlara gelecek güvencesi veren dil, üslup ve sloganlar üzerinde duruyor.Beyannamede, AK Parti'nin dev yatırımlar ile Türkiye'nin alt yapı sorununu çözdüğü, bundan sonraki dönemde kaynakların vatandaşın refahını daha da arttırmaya dönük olarak kullanılacağına vurgu yapılacak.Beyanname, AK Parti'ninbir parti olduğunu da ortaya koyacak.AK Parti 2023 seçim beyannamesinde daha önce açıklanan 2053 ve 2071 vizyonlarına da yer verilecek. Ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime kadar neler yapılacağı, hedeflerin neler olduğu tek tek sıralanacak.Seçim şarkılarının seçimine de büyük önem verilecek. Bunun için özel komisyon kurulacak. Bu iki konuda bir yerde seçimin kaderini belirleyecek genç seçmene dönük mesajlar yer alacak. Özellikle seçim şarkıları daha çok gençlere hitap edecek şekilde düzenlenecek.Seçim kılavuzunun da kısa ve öz bir metin olması, içinde adayların çalışmalarını nasıl yürüteceğinden dağıtılacak hediyelere kadar bilgilere yer verilmesi benimsendi.