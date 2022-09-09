ABD Suriye'de öldürülen teröristler için Türkçe taziye mesajı yayımladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen iki PKK/YPG terörist için Türkçe sayfasında taziye mesajı paylaşımında bulundu.

Suriye'nin Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinin Irak sınırına bağlanan karayolu üzerindeki El Hol kampına, terör örgütü DEAŞ'ın önceki gün düzenlediği saldırıda PKK'lı iki terörist öldü.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Türkçe sayfasından mesaj yayımlayarak, terör örgütüne taziyelerini iletti.Mesajda, 'SDG ortaklarımız, Suriye'de Al Hol'den kaçmaya çalışan DEAŞ kolaylaştırıcıları tarafından 2 kayıp verdi. Başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve bu kritik görevde ortaklarımızı destekleme kararlılığımızı sürdürüyoruz' denildi.CENTCOM'a bağlı birlikler önceki gün, Şırnak'ın Cizre ilçesinin hemen karşısındaki Derik kasabasında PKK'lı teröristlerle ortak bir tatbikat gerçekleştirmiş, ağır silahların kullanıldığı tatbikatta zırhlı araçlara ABD ve terör örgütü PKK/YPG'nin paçavraları asılmıştı.