AB'den Rus gazı için flaş hamle! Komisyon'a talimat verildi

AB ülkeleri, Komisyon'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması, elektrik talebinin düşürülmesi ve enerji şirketlerine likidite sağlanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi.AB ülkeleri, Komisyon'dan düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını ve fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını içeren düzenleme talep etti.Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Layen, geçtiğimiz günlerde Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceklerini açıklamıştı.'Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz.' diyen Ursula von der Leyen, 'Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan uygulanmasını teklif edeceğiz.' ifadesini kullanmıştı.Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullandığına yönelik suçlamaları kabul etmediklerini belirten Putin, 'Bu tam bir saçmalık. Bize gelen talep doğrultusunda doğal gaz sevk ediyoruz. Eğer türbini verirseniz Kuzey Akım'ı yarın faaliyete geçiririz. Ama vermiyorlar.' dedi.Putin, Ukrayna'nın, toprakları üzerinden Avrupa'ya giden Rus gazının giriş noktalarını kendisinin azalttığını, Yamal-Avrupa hattını ise Polonya'nın kapattığını söyledi.Almanya'da Kuzey Akım 2'nin açılması için protestolar yapıldığına işaret eden Putin, 'Tüketicilerin bu talebini paylaşıyoruz, hemen yarın hattı faaliyete geçirebiliriz ancak Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırımları biz uygulamıyoruz. Amerikalıların baskıları yüzünden yaptılar. Eğer gerekirse Kuzey Akım'ı faaliyete geçirebiliriz.' diye konuştu.'(Tavan fiyat)Avrupa da dahil olmak üzere dünya pazarlarında daha fazla fiyat artışına yol açacak başka bir saçmalık. Tümüyle aptalca bir adım. Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğal gaz veya kömür, hiçbir şey göndermeyiz. Batı bize şartlarını dikte edebilecek konumda değil, mantıklı düşünsünler.' ifadelerini kullandı.Putin, ABD'nin kendi gazını Rus gazına göre çok daha pahalı bir şekilde Avrupa'ya satmak istediğini sözlerine ekledi.