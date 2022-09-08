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Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrası dünya liderlerinden açıklamalar...

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde yaşamını yitiren Kraliçe Elizabeth bugün tıbbi gözetim altına alınmıştı. Vefat haberi sonrası dünya liderlerinden çeşitli taziye mesajları geldi. İşte dünya liderlerinin açıklamaları...

Ekleme: 8.09.2022 - 22:48 Güncelleme: 8.09.2022 - 23:39 / Editör: Ozge Selin
Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrası dünya liderlerinden açıklamalar...
Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 'Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi.' ifadesi kullanıldı.

Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrası dünya liderlerinden açıklamalar...

İlk açıklamalardan biri İngiltere Başbakanı Truss'dan geldi.

Truss,' Modern ve dinamil bir ulus oluşturdu. Kraliçe bize güç verdi. Birleşik Krallıktadi tahta en uzun kalan lider oldu. Anıları bizimle beraber oalcak. Herkes onu güzel hatırlayacak.'

Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrası dünya liderlerinden açıklamalar...

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı olan Kral 3. Charles'dan ilk açıklama geldi.

Charles, yaptığı açıklamada 'Sevgili Annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır. Sevilen bir hükümdarın ve çok sevilen bir annenin vefatının derin yasını tutuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrası dünya liderlerinden açıklamalar...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Majesteleri 2. Kraliçe Elizabeth, İngiliz ulusunun sürekliliğini ve birliğini 70 yıldan fazla süredir yaşattı.' ifadelerini kullandı.

Macron, ' Onu Fransa'nın bir dostu, iyi kalpli bir kraliçe olarak hatırlıyorum. Ülkesi ve yüzyıl üzerinde kalıcı bir izlenim bıraktı.' dedi.

Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrası dünya liderlerinden açıklamalar...

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Kraliçe'nin ölümü üzerine başsağlığı diledi. Lapid, 'İsrail hükümeti ve halkı adına, Kraliyet Ailesi ve Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyoruz. O arkasında benzersiz bir liderlik bıraktı.' ifadelerini kullandı.

Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrası dünya liderlerinden açıklamalar...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere ve İngiliz Milletler Topluluğu'na başsağlığı diledi

Zelenskiy, ' Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu onarılamaz kayıp üzerine tüm Birleşik Krallık'a içten başsağlığı diliyoruz.' dedi.
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