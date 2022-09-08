Erdoğan'ın adı verildi: Cumhurbaşkanı Sisak'ta İslam Kültür Merkezinin açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;6 yıl aradan sonra Zagreb'de tekrar bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye - Hırvatistan bu yıl diplomatik ilişkilerinin 30. yıldönümünü kutluyor. Önceki yıllardaki Hırvatistan'daki depreme ilk koşan ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Rusya -Ukrayna arasındaki savaşı ele alıp etraflıca onu değerlendirme fırsatımız oldu. 2 Ekim'de Bosna Hersek'te yapılacak seçimi de değerlendirme fırsatımız oldu.Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı. Bir bölge ülkesi olarak Türkiye, Balkanlar'da yaşanan tüm gelişmeleri yakından izlemekte ve bu bağlamda gereken katkıları sürdürmektedir. Ülkelerimiz köklü tarihi kültürel bağlara sahip iki dost ve müttefiktir. Bugün burada 3 anlaşma imzalandı.Bosna Hersek ziyaretimde liderlerle yaptığım görüşmede sıkıntı itibariyle nereden geliyor denilirse Dayton'dan geliyor. Şu anda burada Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar var. Bunların da temsil eden liderleri var. Burayla ilgili kararı liderler kendi aralarında bir araya gelerek vermeli. Bunun için mekanizmalar var. Bundan sonra Bosna Hersek sıkıntı ödemesin diye temenni ediyorum.Şu anda Rusya tarafından tahıl sevkiyatı yok. Sayın Putin'in haklı olduğu konu var. Gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. Biz de Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın istiyoruz. Burada gecikme var. Semerkant'ta sayın Putin'le bunları görüşeceğiz. Gerçekten fakir olan ülkelere de bu tahılı ulaştıralım.Enerjide fiyatlar yükseliyor. Avrupa bu kışı nasıl geçireceğinin telaşı içinde. Rakamlar çok yüksek. Bu yüksek rakamlarla Batı ne yapacağının telaşı içinde. Temenni ederim ki hayırlısıyla atılacak adımlarla bu badire atlatılır.Hırvatistan Sisak'taki İslam Kültür Merkezi'nin açılışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hırvatistan İslam Birliği Kurucu Onur Ödülü verildi.