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İYİ Partili Özışık'tan CHP'li Tekin'in 'HDP' sözlerine sert tepki! Görevinden istifa etti

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine tepki göstererek, partisinin il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Partili Özışık'tan CHP'li Tekin'in 'HDP' sözlerine sert tepki! Görevinden istifa etti
Ekleme: 7.09.2022 - 20:01 Güncelleme: 7.09.2022 - 20:13 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Özışık'tan CHP'li Tekin'in 'HDP' sözlerine sert tepki! Görevinden istifa etti
Metin Özışık, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gönderdiği dilekçe ile görevinden istifa etti. Özışık, istifa dilekçesinde, 'Açılım sürecinde teröristlerin ayağına mahkeme gönderen, lahmacun ısmarlayan ve terörist başının kardeşini devlet televizyonuna çıkaran zihniyet ile 'PKK'ya bakanlık verilebilir' diyen zihniyet aynıdır. Başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözleri tüzel kişiliği kapsar. Ben 'Önce Allah sonra devlet gelir' kültüründe yetişmiş, ömrünün 4 yılını terörle mücadele ile geçirmiş, 22 okul arkadaşını şehit vermiş, Bırkılın Deresi şehitlerini kucağında taşımış, o şehitlerin kanı ellerine kucağına karışmış, yıllarca o şehitlerin sesleri ile gece yarıları kan-ter içinde irkilerek uyanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş ile aynı okuldan, Harbiye'den mezun olmayı, fani hayatında en büyük onur sayan emekli binbaşayım. 'PKK'ya bakanlık verilebilir' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm il başkanlığı görevimden istifa ediyorum' ifadelerini kullandı.

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İYİ Partili Özışık'tan CHP'li Tekin'in 'HDP' sözlerine sert tepki! Görevinden istifa etti
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