İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan CHP'li Tekin'e bir tepki daha! 'Bizi münasebetsiz soruların odağı haline getiriyor'

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklaması 'Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?' sözleriyle tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.'BİZİ MÜNASEBETSİZ SORULARIN ODAĞI HALİNE GETİRİYOR'HaberTürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ağıralioğlu, 'Daha önce de birkaç sefer söylendi benzer şeyler. Böyle bayram değil seyran değil aklına geleni ağzına geldiği gibi konuşma hevesi yüzünden bizi münasebetsiz soruların odağı haline getiriyor.' ifadelerini kullandı.'BABAMIZ OLSA AYNI MASAYA OTURMAYIZ''Kiminle yol yürüyeceğimize, kiminle hükümet olacağımıza, kime yakın duracağımıza, kime mesafe koyacağımıza kendimiz karar veren bir partiyiz.' diyen Ağıraloğlu, 'Yani diğer partilerin kiminle partner olacağına karışmıyoruz. Ama bizim kırmızı çizgilerimizi doğru anlaşılsın diye ifade ettik. Yani terörle mesafesini kim ayarlayamıyorsa babamız olsa babamıza da aynı mesafeyi koymayı prensip olarak belirliyoruz. HDP bu haliyle bizim olduğumuz masada olamaz.' şeklinde konuştu.