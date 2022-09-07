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İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı Coffey'in görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

İngiltere'de Boris Johnson'ın başbakanlık görevinden ayrılmasının ardından aylar süren seçimler sonucunda Muhafazakar Parti ve Başbakanlık koltuğuna Liz Truss oturdu. Truss'un sağlık bakanlığına atadığı Therese Coffey daha gelir gelmez İngiltere'nin gündemini altüst etti. Truss'un, elinde puro ve alkolle partilerde çekilen fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarının dilline düştü. Coffey'in sağlık sisteminin fişini çekmesinden korkuluyor.

İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı Coffey'in görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Ekleme: 7.09.2022 - 18:20 Güncelleme: 7.09.2022 - 18:37 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı Coffey'in görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, dün Kraliçe 2. Elizabeth tarafından başbakan olarak atandı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı olan Liz Truss, Therese Coffey'nin yeni Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olduğunu duyurdu.

TRUSS'UN YAKIN ARKADAŞI

Liz Truss'un yakın arkadaşı olan 50 yaşındaki Coffey İngiliz kamuoyunun yakından tanıdığı bira, müzik ve futbol aşığı olmasıyla biliniyor. Muhafazakar Parti Milletvekili koyu Katolik Coffey sapkınlığa karşı geleneksel evliliği desteklerken sıkı kürtaj karşıtı.

İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı Coffey'in görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

KOYU KATOLİK

Muhafazakar Parti Milletvekili koyu Katolik Coffey sapkınlığa karşı geleneksel evliliği desteklerken sıkı kürtaj karşıtı. Coffey, Emeklilik ve Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde yayınlanan raporlarda engelli ölümlerini gizlemesi ülkede büyük tepki çekmişti.

İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı Coffey'in görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

SAĞLIKSIZ ALIŞKANLIKLARI

Sağlıksız obez hali, sosyal medyaya düşen bir elinde puro diğer elinde içki şişesi ile görüntüsü yeni Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Therese Coffey'i uzun süre eleştirilerin odağında tutacak gibi görülüyor.

İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı Coffey'in görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Emeklilik ve Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde muhafazakar ve sert duruşuyla büyük bir kesimin tepkisini çeken Coffey'nin 'Sağlık Bakanı' olarak atanması sosyal medyada tep yağmasına sebep oldu.
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İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı Coffey'in görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
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