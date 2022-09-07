  • USD: 18,21 - 18,25
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fransa, Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek açıklaması yaptı

Dışişleri Bakanı Colonna, mevkidaşı Dendias ile buluştu. Yunanistan'ı desteklediklerini söyleyen Fransız Bakan, bunu nasıl yapacaklarını anlattı.

Fransa, Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek açıklaması yaptı
Ekleme: 7.09.2022 - 09:19 Güncelleme: 7.09.2022 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Fransa, Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek açıklaması yaptı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, Atina'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de görev yapan Türk savaş uçaklarını taciz etmesi sonrası gerildi.

Her fırsatta bölgede gerginliği tırmandırmak için uğraşan Yunanistan'ın, bu konuda Türkiye'yi suçlama çabaları dikkat çekiyor.

Paris'ten, Türkiye'ye karşı koruma kalkanı
İki ülke arasındaki gerilime ilişkin Fransa'dan açıklama geldi. Açıklamada, Yunanistan'ın eylemlerinin göz ardı edildiği ve Atina'ya adeta kol kanat gerildiği ortaya çıktı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, bölgede sükunet istediklerini belirterek, Türkiye ve Yunanistan'ın birbirlerine saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Fransız Bakan, Atina'ya arka çıktı
Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Atina'da bir araya gelen Colonna, ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Colonna, destek açıklamasında bulunduğu Yunanistan ile ikili ilişkiler ve Fransa'nın bölgesel gelişmelere yaklaşımına değindi.

'Yunanistan'ı desteklemeye devam edeceğiz'
Colonna, dün Türkiye'ye yaptığı ziyarete değinerek, Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde artan gerginliğin Fransa'yı endişelendirdiğini söyledi.

Fransa'nın, tehdit ve egemenliklerine karşı ihlal olması halinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni desteklemeye devam edeceğini savunan Colonna, 'Herhangi bir gerginlik tırmanışından kaçınmak için (durumu) büyük bir dikkatle takip ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Yunanistan'a nasıl destek vereceklerini açıkladı
Colonna, kimsenin gerginliğin tırmanmasını istemediğini belirterek, “Bölgenin gerginliğe ihtiyacı yok. Bölgenin sükunete ve karşılıklı saygıya ihtiyacı var.” diye konuştu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artması halinde Fransa'nın Yunanistan'a nasıl bir destek vereceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Colonna, Yunanistan ve Fransa'nın 2021'de imzaladığı Savunma ve Güvenlik Alanlarında İş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı anımsattı.

'Taraflardan birinin ülkesinde silahlı saldırı olursa...'
Colonna, böylesi bir durumun oluşmaması için ellerinden geleni yaptıklarını savunarak, şöyle dedi:

“Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladık ve 21. Madde tam da bu durumu tarif ediyor. Buna göre, her iki tarafın da, taraflardan birinin ülkesinde bir silahlı saldırı olduğu fikrinde mutabık kalması halinde karşılıklı dayanışma söz konusu.”

Dendias: Vatanımızı korumaya muktediriz
Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiğini ileri süren Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise şu ifadeleri kullandı:

“Her kim saldırı ve fetih hayali kuruyorsa, üç dört kere düşünmesini tavsiye ederim. Vatanımızı, toprak bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı korumaya muktediriz.”
İYİ Parti ile HDP aynı masada: Durmuş Yılmaz'ın Erol Katırcıoğlu'nu alkışladığı görüntüler ortaya çıktı
CHP'de Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek yasak: 'Aday olma' çağrısı yapan Mersin il delegesi disipline sevk edildi
Başkan Erdoğan: Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya hafife alınacak bir ülke değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
The Economist yayınladı: Avrupa'da sağlık hizmetlerinde yolsuzluk giderek artıyor
İYİ Parti'de 'HDP'ye bakanlık' istifası
Başkan Erdoğan Balkan turunun ikinci durağında! İşte gündemdeki konular...
Yenikapı'daki kazayla ilgili İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı
AK Parti seçim için yol haritasını hazırladı
Putin'den Türkiye'ye övgü dolu sözler!
ByLock kurucusu David Keynes davasında karar
DEAŞ’a nokta operasyon! Sözde yargı, istihbarat, eğitim, sosyal medya sorumluları yakalandı
Atina terör batağında: Beslediği terör bumerang olup Yunanistan'ı vurdu
CHP'li tosuncuk şoke etti! Mağdurlar 1 milyar TL'nin peşinde
CHP’nin HDP’ye bakanlık vaadi 6’lı masayı karıştırdı: Ortaklık gizli kavga açık
Fransa, Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek açıklaması yaptı
MHP'li belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı: 2 yaralı
Elektrik ve doğalgazda vatandaşa fatura desteği! Kiracıları da ilgilendiriyor
Domates ihracı için izin şartı getirildi! Resmi Gazete'de yayımlandı!
ÖSYM'den son dakika: Ek yerleştirmeler başladı

ÖSYM'den son dakika: Ek yerleştirmeler başladı

Kara kış kapıda! Tasarruf kararı alan AB ülkelerine İtalya ve Yunanistan da eklendi: Daha kısa süre duş alın

Kara kış kapıda! Tasarruf kararı alan AB ülkelerine İtalya ve Yunanistan da eklendi: Daha kısa süre duş alın

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

Apple Store kapandı! Teknoloji devi online mağazasına erişimi kesti: Zam mı geliyor?

Apple Store kapandı! Teknoloji devi online mağazasına erişimi kesti: Zam mı geliyor?

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'