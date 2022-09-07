Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere göz açtırmıyor.Farklı operasyon bölgelerinde operasyonlarını sürdüren kahraman Türk askeri, her geçen gün yeni bir başarı duyuruyor.Haber bu kez Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinden geldi.Milli Savunma Bakanlığı, duyurusunda şu ifadelere yer verdi;'Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.'