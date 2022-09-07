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Elektrik ve doğalgazda vatandaşa fatura desteği! Kiracıları da ilgilendiriyor

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Körfez ülkeleri ile uzun bir aradan sonra doğalgaz ticareti için yeninden bir araya geldiklerini ve şartların uygun olması halinde doğalgaz ticaretinin başlayacağını söyledi.

Elektrik ve doğalgazda vatandaşa fatura desteği! Kiracıları da ilgilendiriyor
Ekleme: 7.09.2022 - 09:07 Güncelleme: 7.09.2022 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Elektrik ve doğalgazda vatandaşa fatura desteği! Kiracıları da ilgilendiriyor
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Körfez ülkeleri ile uzun bir aradan sonra doğalgaz ticareti için yeninden bir araya geldiklerini ve şartların uygun olması halinde doğalgaz ticaretinin başlayacağını söyledi.

Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, hükümetin şu anda doğalgazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon yaptığını belirterek, 'Geçen yıl 100 milyar lira civarında bir sübvansiyon bedeli ortaya çıkmıştı.



Bu sene bu rakam neredeyse ikiye katlanabilir. Küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşımızın en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz' dedi. Akkuyu ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini aktaran Dönmez, 'Hem Rusya hem de Türkiye tarafından bu işi koordine etmek üzere bir heyet oluşturduk.

Cumhurbaşkanımız da süreci yakın takip ediyor. Henüz bir uzlaşma yok. Ama biz her iki tarafa da daha yapıcı, daha sağ duyulu davranmaları gerektiğini ve proje takviminin gecikmeye tahammülünün olmadığına da hatırlattık' dedi. Dönmez, 17 Eylül'de Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Ferro Bor tesisinin temelinin atılacağını açıkladı.

KİRACILAR DA KAPSAMA ALINDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında kış dönemine ilişkin başvuruların başladığını belirterek, 'Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık' ifadesini kullandı.

Program kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü bildiren Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin yıllık 450 lira ile bin 150 lira arasında değişeceğini hatırlattı.

Desteği hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceklerini aktaran Yanık, sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını söyledi.
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