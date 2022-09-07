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Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısına tepki! 'Tümüyle reddediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı: Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur. Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısına tepki! 'Tümüyle reddediyoruz'
Ekleme: 7.09.2022 - 20:14 Güncelleme: 7.09.2022 - 20:39 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısına tepki! 'Tümüyle reddediyoruz'
Bakanlıktan, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'ye yönelik alınan kararlara ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 'Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 6 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen 158'inci toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur. Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz. Dar görüşlü ve kısa vadeli bazı münferit çıkarların tesiri altında alınan bu kararlar Arap Ligi'ni, bölgesel sorunların çözümüne somut, yapıcı ve sürdürülebilir katkı sağlama imkânından mahrum bırakmaktadır' ifadeleri kaydedildi.

'TÜRKİYE, TERÖR TEHDİTLERİYLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEKTİR'

Açıklamanın devamında, Türkiye'nin terörle mücadeleye devam edeceği vurgulanarak şöyle denildi:

'Bazı tarafların önyargılı yaklaşımları ne olursa olsun, Türkiye milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik terör tehditleriyle mücadeleye, uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde devam edecektir. Türkiye'nin ayrılıkçı terörizme karşı yürüttüğü mücadele, bölge ülkelerinin egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması bakımından da kritik önem taşımaktadır. Türkiye, bölgede istikrar ve refahın tesisini ortak hedef olarak benimseyen tüm Arap Ligi üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha yinelemektedir.'
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısına tepki! 'Tümüyle reddediyoruz'
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