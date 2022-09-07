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Atina terör batağında: Beslediği terör bumerang olup Yunanistan'ı vurdu

Kendi elleriyle besleyip büyüttüğü, başını okşayıp sevdiği teröristler, Yunanistan’ı adeta esir aldı. Uyuşturucu ve insan kaçakçılığını ele geçiren FETÖ ve PKK, rant paylaşımında anlaşamayınca Atina’da silahlar konuştu. İki gün üst üste yaşanan silahlı hesaplaşmada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Atina terör batağında: Beslediği terör bumerang olup Yunanistan'ı vurdu
Ekleme: 7.09.2022 - 10:45 Güncelleme: 7.09.2022 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Atina terör batağında: Beslediği terör bumerang olup Yunanistan'ı vurdu
Beslediği teröristler Yunanistan'a kaos olarak geri döndü. Ülkede uyuşturucu ve insan kaçakçılığını ele geçiren FETÖ ve PKK, rant paylaşımında anlaşamayınca Atina'da silahlar konuştu. Atina'da iki gün üst üste yaşanan silahlı hesaplaşmada 1 kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

İLK ÇATIŞMA GEÇTİĞİMİZ YIL
10 binden fazla FETÖ'cü ile yüzlerce PKK'lıya ev sahipliği yapan Yunanistan'daki çatışmanın temeli bir yıl öncesine dayanıyor. Yunanistan'da insan ve uyuşturucu kaçakçılığını eline geçiren FETÖ ve PKK, rantı paylaşamayınca geçtiğimiz yıl eylül ayında silahlar patladı. 5 Eylül'de Pire'nin Paşalimanı sahilinde, 7 Ekim'de Atina yakınlarındaki Anavisos kasabasında grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

UYUŞTURUCU RANTINI PAYLAŞAMADILAR
Türkiye vatandaşı 6 kişinin yaralandığı çatışmada 1 PKK'lı gözaltına alındı, PKK ve FETÖ üyesi 5 kişi ise kayıplara karıştı. Olayı araştıran Yunan makamları çatışmaların uyuşturucu rantını paylaşamayan FETÖ ve PKK üyeleri arasında yaşandığını açıkladı. Ancak hesaplaşma burada bitmedi. Geçtiğimiz hafta silahlar bir kez daha patladı. Cuma günü öğleden sonra Atina'da Vathis Meydanı'nda bir kafede silahlı çatışma yaşandı. Buradaki saldırıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 kişi ağır yaralandı.

Atina terör batağında: Beslediği terör bumerang olup Yunanistan'ı vurdu

14 KURŞUNLA İNFAZ
Cumartesi gecesi bir saldırı daha düzenlendi. Bu kez Atina yakınlarındaki Petralona bölgesinde Akın O. isimli bir kişi sokakta pusuya düşürüldü. Başından ve göğsünden 14 kurşun yiyen Akın O. olay yerinde öldü. Akın O.'nun üzerinden biri 29 yaşında olduğunu gösteren Türkiye Cumhuriyeti kimliği, diğeri 22 yaşında olduğunu gösteren Bulgaristan kimliği çıktı. Ayrıca Akın O.'nun 2 ay önce de uyuşturucu taşımaktan dolayı gözaltına alındığı öğrenildi.

‘FETÖ ÜYESİYİM' DİYE İLTİCA İSTEMİŞ
Çatışmaya katılan gruptakilerden birinin daha önce ‘FETÖ üyesiyim' diyerek, Yunan makamlarına iltica başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Çatışmaya katılanlardan bazılarının PKK'lı olduğu, kavganın sebebinin uyuşturucu ve insan kaçakçılığından elde edilen paranın paylaşımı olduğu belirtiyor. 1985 yılından beri Atina'daki Lavrion Kampı'nda binlerce teröristi yetiştirip Türkiye'ye yollayan Yunanistan, 15 Temmuz'dan sonra da 10 binden fazla FETÖ'cüye vatan oldu.

Atina terör batağında: Beslediği terör bumerang olup Yunanistan'ı vurdu


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