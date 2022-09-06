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Yunan medyası Lavrion Kampı'nda PKK'yı aklamaya çalıştı! Teröriste 'şehit' dedi

Yunan "Newsbomb" haber portalının, "Türkiye’nin iddialarını çürütmek" amacıyla yayımladığı görüntüler, Lavrion Kampı'nın terör örgütü PKK tarafından kullanıldığını gözler önüne serdi. Yapılan haberde, kampta yaşayan kadın ve çocukların günlük yaşamlarına dair görüntülerin de yer aldığı, duvarda PKK'lı terörist Kasım Engin için "şehit" ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

Yunan medyası Lavrion Kampı'nda PKK'yı aklamaya çalıştı! Teröriste 'şehit' dedi
Ekleme: 6.09.2022 - 00:00 Güncelleme: 6.09.2022 - 00:15 / Editör: Ozge Selin
Yunan medyası Lavrion Kampı'nda PKK'yı aklamaya çalıştı! Teröriste 'şehit' dedi
Haberde, kampın, 'PKK için bir eğitim yuvası olmadığı' ileri sürülürken, kamp içerisinden çekilen görüntülerde, terör örgütü PKK'ya ait semboller ile teröristbaşı Abdullah Öcalan ile Viyan Soran, Sakine Cansız gibi örgüt üyelerinin görsellerinin yer aldığı görüldü.

Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu İstanbul'da yakalandı.

PKK'LI TERÖRİSTE 'ŞEHİT' İFADESİ KULLANILDI

Haberde, kampta yaşayan kadın ve çocukların günlük yaşamlarına dair görüntülerin de yer aldığı, duvarda PKK'lı terörist Kasım Engin için 'şehit' ifadesinin kullanılması dikkati çekti.
Mikrofon uzatılanların 'PKK ağzıyla' Türkiye'yi kötülediği haberde, kampın, PKK'lılar için oluşturulan yaşam alanları, PKK flamaları ve terörist fotoğrafları ile dolu olduğu görüldü.
Teröristbaşının yer aldığı dev bir posterin önünde yapılan bir röportajda, 'kampta PKK'ya ait sembol ve Öcalan görsellerinin olmasının buranın PKK kampı olduğu anlamına gelmeyeceği' ileri sürüldü.
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Yunan medyası Lavrion Kampı'nda PKK'yı aklamaya çalıştı! Teröriste 'şehit' dedi
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