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Yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss takımını kuruyor: İşte en yakınındaki isimler

İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss bugün Kraliçe 2. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecek. Kabineyi kuracak olan Truss'ın yepyeni bir takımla başbakanlık görevini yürüteceği söyleniyor. İşte Truss'ın en yakınındaki isimler...

Ekleme: 6.09.2022 - 15:32 Güncelleme: 6.09.2022 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
Sophie Jarvis


Jarvis, liderlik kampanyası sırasında politika ve milletvekilleri ile irtibatı sağlayan bir isim.i Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Liz Truss, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Truss bugün Kraliçe 2. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve resmi olarak ülkenin yeni başbakanı olacak.

Boris Johnson'ın istifası sonrası Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı partinin meclis grubundaki oylamalarla başlamış, bu oylamalarının sonuncusunda eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Liz Truss ilk iki sırada yer almıştı.

Truss'in tamamen yeni bir kadroyla 10 Numara'ya gireceği konuşuluyor.

İşte o isimler...

Mark Fullbrook

Siyasi danışman olan Fullbrook aynı zamanda Truss'un kampanyasının eş direktörü oldu. Fullbrook'un yeni kabinede genelkurmay başkanı olması ihtimali yüksek.

Yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss takımını kuruyor: İşte en yakınındaki isimler

Ruth Porter

Porter, bir kriz yönetimi firması olan FGS Global'de genel müdür. Truss'un eski bir özel danışmanı. Poter'in Truss'a çok yakın bir görevde olacağı tahmin ediliyor.

Yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss takımını kuruyor: İşte en yakınındaki isimler

Adam Jones

Jones, dışişleri bakanıyken Truss'un medya özel danışmanlarından biriydi. Yeni dönemde başbakanın iletişim direktörlerinden biri olması bekleniyor.

Yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss takımını kuruyor: İşte en yakınındaki isimler

Simon McGee

McGee, Boris Johnson'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde çalışan eski bir hükümet yetkilisi ve eski gazeteci. Basınla baağlantılı kıdemli bir görev onu bekliyor.

Yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss takımını kuruyor: İşte en yakınındaki isimler

David Canzini

Yeni kabinede Brexit yanlııs birçok milletvekilinin desteğiyle çalışacak bir isim olarak görülüyor.

Yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss takımını kuruyor: İşte en yakınındaki isimler

Jason Stein

Stein, Hazine baş sekreteriyken Truss için çalışmıştı. Truss'ın strateji ekibinde olması bekleniyor.

Yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss takımını kuruyor: İşte en yakınındaki isimler

Sarah Ludlow

Ludlow, kampanyası sırasında medya ekibinde çalışan Truss'un özel danışmanı.

Yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss takımını kuruyor: İşte en yakınındaki isimler


Sophie Jarvis


Jarvis, liderlik kampanyası sırasında politika ve milletvekilleri ile irtibatı sağlayan bir isim.

Yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss takımını kuruyor: İşte en yakınındaki isimler

Sheridan Westlake


Westlake, David Cameron'dan bu yana her başbakan için 10 Numara'da strateji biriminde çalıştı. Muhtemelen Truss tarafından tutulan birkaç danışmandan biri olacak.

Yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss takımını kuruyor: İşte en yakınındaki isimler

James Bowler


Kabine Sekreterliği veya 10 Nımara'daki en üst düzey kamu hizmeti görevi için konuşuluyor.

Yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss takımını kuruyor: İşte en yakınındaki isimler

ADI SKANDALLARLA ANILAN BAŞBAKAN

İngiliz medyasında çıkan yorumlarda Liz Truss'ın eşi Hugh O'leary'dan çok az bahsettiği yalnızca eşinin ekonomi bilgisini övdüğü söyleniyor. Liz Truss eşinin kitlesel bir kamu rolüne sahip olmak istemediğini söylüyor.

Truss'in ismi 2016'da gündeme gelen bir skandala da karıştı. Truss, eski Muhafazakar Milletvekili Mark Field ile ilişki yaşasa da O'leary ile evliliği son bulmadı.

Yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss takımını kuruyor: İşte en yakınındaki isimler
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