Yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss takımını kuruyor: İşte en yakınındaki isimler

Sophie JarvisJarvis, liderlik kampanyası sırasında politika ve milletvekilleri ile irtibatı sağlayan bir isim.i Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Liz Truss, ülkenin yeni başbakanı oldu.Truss bugün Kraliçe 2. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve resmi olarak ülkenin yeni başbakanı olacak.Boris Johnson'ın istifası sonrası Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı partinin meclis grubundaki oylamalarla başlamış, bu oylamalarının sonuncusunda eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Liz Truss ilk iki sırada yer almıştı.Truss'in tamamen yeni bir kadroyla 10 Numara'ya gireceği konuşuluyor.Siyasi danışman olan Fullbrook aynı zamanda Truss'un kampanyasının eş direktörü oldu. Fullbrook'un yeni kabinede genelkurmay başkanı olması ihtimali yüksek.Porter, bir kriz yönetimi firması olan FGS Global'de genel müdür. Truss'un eski bir özel danışmanı. Poter'in Truss'a çok yakın bir görevde olacağı tahmin ediliyor.Jones, dışişleri bakanıyken Truss'un medya özel danışmanlarından biriydi. Yeni dönemde başbakanın iletişim direktörlerinden biri olması bekleniyor.McGee, Boris Johnson'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde çalışan eski bir hükümet yetkilisi ve eski gazeteci. Basınla baağlantılı kıdemli bir görev onu bekliyor.Yeni kabinede Brexit yanlııs birçok milletvekilinin desteğiyle çalışacak bir isim olarak görülüyor.Stein, Hazine baş sekreteriyken Truss için çalışmıştı. Truss'ın strateji ekibinde olması bekleniyor.Ludlow, kampanyası sırasında medya ekibinde çalışan Truss'un özel danışmanı.Jarvis, liderlik kampanyası sırasında politika ve milletvekilleri ile irtibatı sağlayan bir isim.Westlake, David Cameron'dan bu yana her başbakan için 10 Numara'da strateji biriminde çalıştı. Muhtemelen Truss tarafından tutulan birkaç danışmandan biri olacak.Kabine Sekreterliği veya 10 Nımara'daki en üst düzey kamu hizmeti görevi için konuşuluyor.İngiliz medyasında çıkan yorumlarda Liz Truss'ın eşi Hugh O'leary'dan çok az bahsettiği yalnızca eşinin ekonomi bilgisini övdüğü söyleniyor. Liz Truss eşinin kitlesel bir kamu rolüne sahip olmak istemediğini söylüyor.Truss'in ismi 2016'da gündeme gelen bir skandala da karıştı. Truss, eski Muhafazakar Milletvekili Mark Field ile ilişki yaşasa da O'leary ile evliliği son bulmadı.