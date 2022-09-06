Kocaeli İzmit'te sokak ortasına tuvaletini yaptı! Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Bakırcılar Çarşısı Feridun Özbay Caddesi üzerinde yaşanan olayda, sokakta yürüyen kadın bir anda yere çömeldi.Sokağın ortasında ilk başta ne yaptığı anlaşılmayan kadın, tuvaletini yapmaya başladı.Elindeki peçeteyle kendisini temizleyen kadın, mahallelinin gözünden kaçmadı.Olayı şaşkınlıkla izleyen kişiler kameralarını çıkarırken, tuvaletini yapan kadın da kirli peçetesini yola attı.Aynı sokak üzerindeki bir başka kadının ise 'İshal olmuşsun.' dediği anlar kameraya yansıdı.