Kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanmıştı! Mahkemeden Levent Göktaş kararı!

Son dakika haberi... Akademisyen Yazar Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 2002 yılında öldürülmesiyle ilgili INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Haskovo (Hasköy) İl Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme Göktaş'ın gözetim süresini 40 gün süreyle uzattı.Hablemitoğlu cinayeti şüphelisi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine firar eden Göktaş'ın komşu ülke Bulgaristan'a kaçtığı ortaya çıktı. Bulgar polisinin 1 Eylül 2022 tarihinde yaptığı rutin kontroller sırasında INTERPOL tarafından arandığı belirlenerek gözaltına alınan Levent Göktaş için Haskovo İl Savcılığı tarafından Haskovo İl Mahkemesi'ne gönderilen 2022/489 nolu dosyada Göktaş'ın gözaltı süresinin 40 gün süreyle uzatılması istendi.İLGİNÇ KELEPÇEDün öğleden sonra Haskovo Adliyesi İl Mahkemesi 6. Salonda görülen duruşmaya Göktaş kelepçeli olarak getirildi. Mahkeme salonunda ise kelepçesi, beline bağlanan bir kemere bağlandı. Duruşmada Göktaş'ı Bulgar avukat İvan İvanov savundu. Ancak Göktaş hakkındaki 'sınırı yasadışı yollardan geçme' suçlamalarıyla ilgili olarak savunmasını çoğunlukla kendisi yaptı.40 GÜN EK SÜRESavunmaları dinleyen mahkeme savcılığın gözetim süresinin 40 gün süreyle uzatılması isteğini kabul etti. Göktaş 40 süreyle gözetim altında kalacak. Mahkeme ek gözetim süresini şüphelinin yabancı olması, sabit ikametinin bulunmayışı ve kaçma şüphesi nedeniyle verdiğini belirtti. Mahkemenin kararında şüphelinin Türkiye'ye iadesi konusunda bir engel bulunmadığını ancak bu konudaki prosedürün daha sonra işletileceğini belirtti. Göktaş mahkemenin gözetim süresini 40 gün uzatmasıyla ilgili kararına Plovdiv'deki (Filibe) istinaf mahkemesine 3 gün içinde itirazda bulunabilecek.'HAKLARINI BULGARİSTAN'DAN ARAYACAKTI'Göktaş'ı Bulgar avukat İvan İvanov savundu. Av. İvanov duruşma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada 'Göktaş Bulgaristan'a yasadışı şekilde girmekle suçlanıyor. Aslında kendisinin yeşil pasaportu var. Bulgaristan'a veya AB ülkelerine vizesiz girme hakkı var. Ancak arandığı için Bulgaristan'a yasadışı yollardan girmiş. Türkiye'deki haklarını Bulgaristan'dan aramayı düşünmüş. Hablemitoğlu'nun FETÖ terör örgütünün öldürdüğü ileri sürülüyor. Ancak Göktaş'ın FETÖ ile hiçbir bağlantısı yok. Tam tersi, Fetullah Gülen yanlılarının komplosuyla yaklaşık 5 yıl cezaevinde yatmış' dedi.