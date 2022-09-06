Gazprom’dan Avrupa’yı korkutan reklam: Kış büyük olacak

Rusya, Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşı 24 Şubat'tan bu yana sürdürüyor.Savaşın başlamasıyla birlikte özellikle Avrupa ülkelerinin yaptırımlarıyla hedef haline gelen ülke, elindeki enerji kesintileriyle bu duruma cevap veriyor.Rusya'nın gaz akışını kesmesi sonrası kış aylarını nasıl geçireceğini kara kara düşünen Avrupa, Rus gazına henüz bir alternatif bulamadı.Son olarak geçtiğimiz gün Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamıştı.Gazprom bunun üzerine bir reklam filmi çekti.Reklam filminde, Avrupa için kışın zor geçeceği iması dikkat çekti.Ayrıca reklam filminde 'Ve kış büyük olacak' sloganı kullanıldı.