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Donmak yerine protesto et: Almanya'da enerji fiyatları nedeniyle bir grup hükümeti eleştirdi!

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grup, artan enerji fiyatları nedeniyle hükümeti protesto etti.

Donmak yerine protesto et: Almanya'da enerji fiyatları nedeniyle bir grup hükümeti eleştirdi!
Ekleme: 6.09.2022 - 01:11 Güncelleme: 6.09.2022 - 01:20 / Editör: Ozge Selin
Donmak yerine protesto et: Almanya'da enerji fiyatları nedeniyle bir grup hükümeti eleştirdi!
Hükümet ortağı Yeşiller Partisi binası önünde düzenlenen gösteride gruptakiler, hükümetin savaş nedeniyle Alman hane halkının ekonomik yükünün artmasına neden olan politikalarına pankart ve sloganlar tepki gösterdi.

'Donmak yerine protesto et'

'Yeter artık - donmak yerine protesto et' sloganı ile toplanan yaklaşık 800 kişi, doğal gaz ve elektrik fiyatlarına yasal bir üst sınır getirilmesi, doğal gazda verginin kaldırılması ve enerji sektörünün sosyalleştirilmesi çağrısında bulundu

Gruptakilerden bazıları, 'Sıkı giyinmek zorunda olan biz değiliz, bize yanlış politikaları yüzünden donmamız gerektiğini söyleyen hükümetteki kişiler' diye bağırdı.
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