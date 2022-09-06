  • USD: 18,20 - 18,24
  • EURO: 18,12 - 18,15
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dışişleri'nden AB'ye Yunanistan tepkisi: Sorgusuz sualsiz destek veriyorlar

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliği'ne Yunanistan tepkisi geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; "AB’nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan’a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB’nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan’ı şımartan bu tutum çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan’ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır. " denildi.

Dışişleri'nden AB'ye Yunanistan tepkisi: Sorgusuz sualsiz destek veriyorlar
Ekleme: 6.09.2022 - 10:09 Güncelleme: 6.09.2022 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri'nden AB'ye Yunanistan tepkisi: Sorgusuz sualsiz destek veriyorlar
Türkiye, Ege ve Akdeniz'de meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edecektir.Türkiye, Ege ve Akdeniz'de meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edecektir. AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının ülkemize dair yaptıkları açıklamalarına çok sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; 'Yunanistan'a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB'nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır.' denildi.

Dışişleri'nden AB'ye Yunanistan tepkisi: Sorgusuz sualsiz destek veriyorlar


Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

SORGUSUZ SUALSİZ DESTEK

AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının ülkemize dair yaptıkları açıklamaların bizim açımızdan bir anlam ve değeri yoktur. AB'nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan'a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB'nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır.

BU TUTUM ÇÖZÜMÜ DEĞİL ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ TEŞVİK ETMEKTE

Yunanistan'ı şımartan bu tutum çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan'ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır. Bu açıklamaları yapanların Yunanistan'ın ülkemize yönelik ihlal, taciz ve tehditlerini, tahrikkar eylem ve söylemlerini görmezden gelmeleri, uluslararası hukuka aykırı eylem ve uygulamalarına kayıtsız kalmaları tam bir garabettir.

ORTAK ÇIKARLARI BALTALAYAN DAR GÖRÜŞLÜ SUİSTİMALLER

Çekya Dönem Başkanlığı ya da AB diyaloğu teşvik etmek istiyorlarsa, Türkiye-AB ilişkileri esasen AB dayanışmasını ve ortak çıkarları baltalayan dar görüşlü Yunan/Rum vetosunun suistimalinden kurtarılmalıdır.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek-Türkiye İş Forumu'nda konuşuyor...
Biden yönetimi çip üretimine yönelik 50 milyar dolarlık yatırım planının detaylarını açıkladı!
HDP, CHP ve İYİ Parti kavgasından 'özerklik talebi' çıkardı!
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Uzman öğretmen eğitimleri 9 Eylül'e kadar uzatıldı!
Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'te Temsilciler ve Halklar meclislerinin başkanlık divanı üyelerini kabul etti!
Arap Birliği toplantısında gerginlik! Libya dışişleri bakanı başkan seçilince Mısırlı bakan toplantıyı terk etti!
Meral Akşener'den Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP'ye rest! 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi büyüyor...
Ruslara AB vizesi almak zorlaşıyor! Daha yüksek ücret ve sıkı kurallar geliyor!
CHP'li Belediye Başkanı resmi araçla kaza yaptı: Kanında 3.72 promil alkol çıktı
Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te konuşuyor
HDP'li Hüda Kaya, Meral Akşener'in partisiyle ilgili sözlerini eleştirdi
Kadir Şeker davasında yine yeni yeniden! Yargıtay'a gönderildi
Sözcü’nün haberi asılsız çıktı!
Çankaya Belediyesi'nde bankamatik memuru olarak çalışan Tezcan Karakuş Candan devlet memurluğundan ihraç ediliyor
Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı!
İtalyan basını Türkiye ve Selçuk Bayraktar’a methiyeler dizdi: SİHA ihracatında lider
Yenikapı'da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı! Bölgede yaralılar var
İSPARK'tan skandal 'etkinlik' tarifesi! Konser ve maç günleri otoparklar 2-3 katı fiyat talep ediyor
Bakan Bilgin'den EYT ve sözleşmeliye kadro müjdesi
Okullarda maske takılacak mı? Bakan Koca açıkladı
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılara üzücü haber!

WhatsApp'dan iPhone kullanıcılara üzücü haber!

'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme!

'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme!

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

İnstagram'a tarihi ceza!

İnstagram'a tarihi ceza!

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'