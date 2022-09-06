Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıkları harekete geçti. Dar gelirliyi koruyacak düzenlemede sona geldi, icra ve haciz sorununu çözmek üzere hazırlanan paketin detayları netleşiyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından icra takibine düşmüş dosyası bulunan vatandaşlarla ilgili açıklama yaptı.Açıklamasında, 'Bugün aldığımız yeni bir kararla da vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz' dedi.Erdoğan'ın açıklamasına göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacaklar, gider gösterilerek vergiden düşürülecek ve tasfiye edilecek. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da düzenlemeye dahil olacak.Yapılacak düzenlemeye göre , 6 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek.Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek.Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak.Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki borcunu devlet karşılayacak.Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek.Önceki gün yapmış olduğu açıklamada, dar gelirli vatandaşa sağlanacak desteklerde sona gelindiğini belirterek 2 yeni çalışmanın açıklanacağını duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden ilettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:'Bizler; gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz.'Petrol fiyatları 28 ayın en uzun düşüş serisini yaşarken akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber geldi. Cuma gece yarısı motorinde ortalama 2 lira, benzinde ise 1 lira 25 kuruş civarlarında indirim olasılığı oluştu. LPG'de ise indirim için hafta başı işaret edildi. Peki güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?Petrol, küresel bir yavaşlamanın enerji talebine zarar vereceğine ilişkin endişelerin, OPEC+ arzında potansiyel bir kesinti ve ABD ham petrol stoklarında önemli bir düşüş de dahil olmak üzere yükselişe işaret eden gelişmeleri gölgede bırakmasıyla Eylül ayına düşüşle başladı. Petrol fiyatlarında 28 ayın en uzun düşüş serisi yaşanırken akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu.Peki bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 1 Eylül 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte detaylar…Geçtiğimiz hafta motorine tam iki haftada beş kez zam yapılmıştı. Yapılan zamla birlikte motorinin litresi 30 TL'ye dayandı. Motorin zamlarına karşın benzin fiyatlarında indirim yapıldı. Benzinin litresine 1 lira 4 kuruşluk indirim uygulandı.Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, cuma gece yarısı motorinde ortalama 2 lira, benzinde ise 1 lira 25 kuruş civarlarında indirim olasılığı oluştu. LPG'de ise indirim için hafta başı işaret edildi. Rakam belirtilmedi.ABD ham petrolü (WTI), aralarında Fed'in de olduğu merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadele için politikalarını sıkılaştırmasıyla, Ağustos'ta art arda üçüncü ayında da değer kaybederek 89 dolara geriledi. Bu, Nisan 2020'den beri en uzun düşüş serisi oldu. Brent petrol ise yüzde 0,5 düşerek 95,03 dolara geriledi.Petrol, Fed ve diğer merkez bankalarının faiz oranlarını artırarak resesyon endişelerini körüklemesiyle Ağustos ayına kadar geçen üç aylık sürede yüzde 20'den fazla değer kaybetti. Bu düşüş, Rusya'nın Şubat sonunda Ukrayna'yı işgalinden bu yana ham petrolün tüm kazanımlarını geri vermesine neden olurken Suudi Arabistan'ı OPEC+ ülkelerinin arzı azaltabileceğinin işaretlerini vermeye sevk etti.23 ülkeden oluşan OPEC+ koalisyonunun enerji bakanları, son toplantılarında küçük bir arz artışını kabul ettikten sonra üretim politikasına karar vermek için 5 Eylül'de toplanacak. Gelecek haftaki etkinlik öncesinde, grubun Ortak Teknik Komitesi bu yıl ve gelecek yıl için küresel petrol piyasalarına ilişkin görünümünü sıkılaştırmıştı.OPEC+ bakanlarının değerlendirebileceği konular arasında, Ukrayna'daki savaşla birlikte Rusya'yı enerji gelirlerinden mahrum etmek amacıyla Rus ham petrolünün fiyatını sınırlamaya yönelik ABD'nin liderlik ettiği bir plan yer alıyor. Teklif, İngiltere hükümetinin onayını işaret etmesiyle destek topluyor. Hazine Bakanı Janet Yellen de dahil olmak üzere G-7 Maliye Bakanları Cuma günü planı görüşecek.Öte yandan, OPEC+ koalisyonu küresel piyasalar için görünümünü sıkılaştırdı.Benzin: 20.13TLMotorin: 26.90 TLLPG: 11,25 TLBenzin: 20.26 TLMotorin: 27.01 TLLPG: 11.37 TLBenzin: 20.24 TLMotorin: 27.02 TLLPG: 11,04TLAğustos genelinde benzine yüzde 9 civarında indirim gelirken, motorin fiyatı yüzde 9.7 zamlandı. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında, 1 Ağustos'ta ortalama 24.47 lirayken bugün itibarıyla 26.84 lira oldu.