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Biden yönetimi çip üretimine yönelik 50 milyar dolarlık yatırım planının detaylarını açıkladı!

ABD Ticaret Bakanlığı, yerli yarı iletken endüstrisinin geliştirilmesini amaçlayan 50 milyar dolarlık yatırım planının uygulama stratejisini paylaştı.

Ekleme: 6.09.2022 - 21:08 Güncelleme: 6.09.2022 - 21:20 / Editör: Ozge Selin
Biden yönetimi çip üretimine yönelik 50 milyar dolarlık yatırım planının detaylarını açıkladı!
Bakanlıktan yapılan açıklamada, finansmanın yaklaşık 28 milyar dolarının hibeler, sübvansiyonlu krediler veya kredi garantileri yoluyla gelişmiş mantık ve bellek çiplerinin yerli üretimini desteklemek için kullanılacağı aktarıldı.

Mevcut nesil çiplerin üretiminin artırılması için yaklaşık 10 milyar doların ayrılacağı belirtilen açıklamada, ülkede yarı iletken endüstrisi için dinamik yeni bir inovasyon ağının yaratılması amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de 11 milyar dolarlık yatırım yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu finansmanlardan yararlanmak isteyenlere yönelik bilgilere de yer verilerek, özel başvuru kılavuzu sağlayacak finansman belgelerinin gelecek yıl şubat ayının başlarında yayımlanacağı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, yerli yarı iletken üretiminin artırılması ve ABD'nin konumunun Çin karşısında güçlendirilmesi için 'Yarı İletkenler Üretmek Amacıyla Yardımcı Teşvikler Yaratma (CHIPS) ve Bilim Yasası'nı geçen ay imzalamıştı.

Yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa, otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.
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