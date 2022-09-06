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Apple, SIM kartlara veda ediyor! Bazı iPhone'lardan SIM kart yuvasını çıkartmayı planlıyor

Apple'ın iPhone 14 modellerini tanıtacağı etkinliğine artık saatler kaldı. Etkinlik öncesi teknoloji devinin SIM kart yuvası olmayan bazı iPhone modellerini piyasaya sürme fikri üzerinde durduğu iddia edildi. Görünüşe göre Apple, bir eSIM kararı almaya adım adım ilerliyor. Üstelik iPhone 14 ailesinin bazı modellerin yalnızca eSIM teknolojisiyle geldiğini dahi görebiliriz.

Ekleme: 6.09.2022 - 14:00 Güncelleme: 6.09.2022 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
Apple, SIM kartlara veda ediyor! Bazı iPhone'lardan SIM kart yuvasını çıkartmayı planlıyorApple, 7 Eylül'de herhangi bir aksilik olmazsa iPhone 14 ailesini tanıtmayı planlıyor. Fakat iddialara göre, şirketin aklında SIM kart yuvası olmayan iPhone modellerini piyasaya sürme fikri var. Yani yakında çıkacak iPhone'lar SIM kart yuvasına sahip olmayabilir. Hatta bazı iPhone 14 modellerinde SIM kart yuvasının olmayabileceği iddia ediliyor. Peki temelde bir telefon olan iPhone, SIM kart yuvası olmadan nasıl çalışacak?

IPHONE'LARDA SIM KART YERİNE eSIM
İddialara göre Apple, SIM kart yerine kullanıcıları dijital, gömülü SIM kartlara yönlendirecek. Böylece eSIM'e büyük bir ivme kazandıracak.

eSIM, kullanıcıların fiziksel bir nano-SIM kart kullanmak zorunda kalmadan bir hücresel planı etkinleştirmesine olanak tanıyan dijital bir SIM.

Örneğin ABD gibi ülkelerde iPhone 13 satın alan kullanıcılar, telefonu alır almaz bir Wi-Fi ağına bağlanarak ve ekrandaki talimatları takip ederek eSIM aracılığıyla bir hücresel planı etkinleştirebiliyor.

Dünyada eSIM'in kullanılabilirliği hızla artmakta ancak teknoloji hala tüm ülkelere yayılmış değil. Bu yüzden SIM kart yuvasına sahip bazı yeni iPhone modelleri en az birkaç yıl daha hayatımızda olabilir.

Diğer bir taraftan, SIM kart yuvasının iPhone'lardan çıkarılması, iPhone'un su geçirmezliğini daha da artırmaya yardımcı olabileceği gibi, cihazın içinde yer açarak başka bir bileşenin (batarya gibi) büyümesini ya da başka bir bileşenin cihaza eklenmesini sağlayabilir.

Eğer böyle bir durum söz konusuysa 7 Eylül'deki etkinlikte Apple bunu detaylarını açıklayacaktır.

Ancak Gurman'a göre bu değişikliğin gelecek yıl çıkacak iPhone 15'e kadar gerçekleşmeme ihtimali de mevcut.
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